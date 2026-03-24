4/16–18 太子牌威州參展銷會優惠特價・天天驚喜

展銷會匯集多款知名品牌，皆以直銷價優惠販售。

返鄉或出國拜訪親友，伴手禮準備好了嗎？補氣潤燥、消除疲勞的花旗參，是健康養生的最佳獻禮。

太子牌威州花旗參貨真價實，餽贈親友大方得體。為回饋廣大民眾，太子行宣布將於4月16日至4月18日，在三藩市東灣直銷中心舉辦「100%威州花旗參開倉特賣展銷會」。本次展會精選多款人氣產品，包括：100%威州花旗參、北海道鹿角靈芝丸、安記鮑魚、太子牌流心薑糖、薑王晶，以及多款太子牌速溶飲品等。

現場更推出母親節特惠百元套裝（每日限量，驚喜不斷）：

週四：鹿角靈芝丸雙瓶禮盒＋花旗參片＋金沙巧克力

週五：曲奇餅＋野山參速溶茶＋野山參粉

週六：花旗參片＋花旗參茶＋安記吉品鮑＋花旗參丸

消費者亦可登入太子行官網登記成為VIP，憑券到場即可獲贈精美禮品一份。

優質純正的威斯康辛州花旗參

威斯康辛州為優質花旗參的核心產地。當地氣候冬長夏暖，加上富含礦物質的土壤，孕育出花旗參特有的微苦回甘與醇厚香氣。此外，美國政府對肥料使用與農藥殘留均有嚴格規範與檢驗，使威州花旗參品質享譽全球。

雖然中國與加拿大亦有出產花旗參，但多項研究顯示，威州花旗參在人參皂苷等有效成分含量上更具優勢。由於其高食療價值，市場上亦出現部分不肖業者，將其他產地的人參運至威州重新包裝，冒充正宗威州參。

因此，選購時務必認明威州參農總會（GBW）官方認證的「老鷹徽號」，方為真正100%威州花旗參的品質保證。

太子牌為全美唯一獲威州參農官方認證的全國性品牌，嚴選100%威斯康辛州花旗參；同時符合美國食品藥物管理局（FDA）及農業部（USDA）的嚴格標準，並通過第三方獨立實驗室檢測。正是這樣全方位、嚴謹的品質控管，成就太子牌深受信賴的金字招牌。

太子行全額退款保證

部分消費者擔心花旗參無法攜帶入境亞洲。為讓消費者買得安心、帶得放心，美國太子牌特別提供保障：凡攜帶太子牌花旗參前往亞洲地區，若不幸遭海關沒收，太子行將提供全額退款。詳情請參閱太子行官網「花旗參退款保證」公告。

全球優質品牌匯聚

以「全球優質品牌匯萃」為宗旨的美國太子行，不僅走在產品研發前端，更代理多項國際知名品牌，包括：新加坡虎標萬金油、中國雲南白藥牙膏、法國金樂絲禮餅、金沙巧克力、藍罐曲奇餅禮盒、義大利萊家威化餅等。本次展會將有超過100款商品以直銷價優惠販售，機會難得。

致力公益・回饋社會

太子行創辦人楊應瑞先生長年投入公益，將祝福化為行動，創立「美國慈親基金會」與「和平之君兒童福利院」，二十多年來服務數百名兒童，深受各界肯定。在美國，基金會每年捐出超過100萬美元的物資與善款。消費者購買的每一件產品，亦是在支持企業持續回饋社會、關懷弱勢。

2026年，基金會邁入新里程，成立「和平之君賦能中心」（POPEC），專注協助特殊需要青年培養生活技能、邁向自立，發揮潛能，活出有尊嚴且充滿希望的人生。

更多資訊請見：https://popsfoundation.org

活動資訊

日期：4月16日–4月18日

時間：上午10點至下午4點

地點：美國太子行三藩市灣區直銷中心

751 N. Canyons Pkwy, Livermore, CA 94551

電話：800-732-2328

停車：現場提供充足車位

歡迎瀏覽太子行官網，輸入電郵登記成為VIP，獲取最新優惠資訊與精美禮品：popus.com

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