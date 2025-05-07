我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

Shake Shack慶全國漢堡日 5月每日推出免費漢堡

2025 生計精選母親節蛋糕 傳遞最深的愛與感謝

工商訊
生計蛋糕
生計蛋糕

獻給媽媽們的，不只是甜點，而是一份深情的回應!

母親，是世界上最溫柔也最堅強的存在。她默默承受歲月的重量，無怨無悔地守護著我們每一個成長的瞬間。無論是孩提時的一聲啼哭，還是長大後的一通電話，她總在原地，用最穩定的方式愛著我。一年一度的母親節，是我們停下腳步、回望初心、真誠感謝的時刻。這一天，不只是節日，而是我們向母親傾訴愛意的機會。

生計深知這份情感的重量，因此用心準備了三款 母親節特訂蛋糕，這些蛋糕，不僅是味覺的享受，更是情感的承載。每一道層次、每一口香氣，皆來自對「媽媽」這個詞語最深切的理解與尊重。

提拉米蘇蛋糕: 選用香濃咖啡與滑順奶油，以傳統工法層層堆疊，口感醇厚濃郁，入口即化。就像母親那份無聲的愛，溫柔包覆卻又深刻持久，悄悄地撫慰著你。鮮奶油草莓蛋糕: 將新鮮草莓、輕盈奶油與濕潤蛋糕體完美融合，帶來視覺與味覺的雙重驚喜。甜而不膩，清新自然，正如媽媽的笑容，讓生活多一點溫柔色彩。芒果媽媽慕斯蛋糕: 以當季芒果果肉，搭配細緻滑順的慕斯製作，清爽怡人，帶著夏日果香的明亮氣息。這不只是蛋糕，更是一種感謝的語言，像陽光般溫暖地擁抱著母親，傳遞一句：「您辛苦了。」

每一款蛋糕，皆由生計的烘焙師傅親手製作，每一道工序都傾注了我們對母愛的敬意與細膩堅持。我們相信用心，才能真正能打動人心的力量。我們希望，這份精緻的甜點，不只是一份禮物，更是一種儀式。透過它，讓平日說不出口的感謝，化為具體的溫度，真切傳遞給那位一直無私付出的她。即日起，三款母親節特訂蛋糕已全面開放線上預購。凡透過 www.shengkee.com 預訂，即可享有 九折優惠（限線上訂購）。我們鼓勵大家提早訂購，為媽媽預留一段值得紀念的甜蜜時光。

Sheng Kee 生計烘焙，將每一份產品都視為一段情感的延伸。我們在灣區擁有12家分店，為顧客新鮮製作各式麵包、蛋糕與甜點，從早餐的第一口，到慶典的重要時刻，我們都希望成為您與家人最溫暖的陪伴。我們深信：一塊好蛋糕，不只是味道的結合，更是記憶與情感的承載。

歡迎前往 www.shengkee.com 選購心儀蛋糕，或致電客服專線：(415) 468-3800 查詢詳情。

總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。

在這個充滿愛的節日裡，讓我們用一份精緻的甜點，說出那句「謝謝您，媽媽」。因為她，值得擁有全世界最溫柔的回應。

生計蛋糕
生計蛋糕
生計蛋糕
生計蛋糕

母親節 灣區

上一則

北加州校聯會春遊健行 稀有動物尖尾鷸現身超吸睛

下一則

綠健飲 一種全能的機體免疫調節健康飲

延伸閱讀

昌興珠寶亞市新店 5月9日~11日母親節蕭邦腕錶特展

昌興珠寶亞市新店 5月9日~11日母親節蕭邦腕錶特展
母親節表心意 四款好禮健康實用

母親節表心意 四款好禮健康實用
母親節、佛誕節、全球慈濟日同慶 法拉盛11日嘗免費蔬食

母親節、佛誕節、全球慈濟日同慶 法拉盛11日嘗免費蔬食
母親節 限定版 Tiffany粉色玫瑰金Knot鍊墜獻母親

母親節 限定版 Tiffany粉色玫瑰金Knot鍊墜獻母親
母親節 CHOPARD鑽石打造靈動蕾絲

母親節 CHOPARD鑽石打造靈動蕾絲

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20
舊金山日落區一名60多歲的華裔婦人日前無端在住家外遭不明人士持木棒襲擊。（監視錄影截圖）

華婦舊金山日落區住家外無端遭不明人士攻擊 身心受創

2025-05-03 21:17
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵
鬆口未與中方見面 川普：因關稅停貿易 美止損節省逾兆

鬆口未與中方見面 川普：因關稅停貿易 美止損節省逾兆