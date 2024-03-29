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極品假期4月15/16日在舊金山、聖荷西各舉辦一場 維京河流遊輪說明會

工商訊
匈牙利布達佩斯匈牙利河流遊輪美景。
匈牙利布達佩斯匈牙利河流遊輪美景。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選目標。

「極品假期」將分別於2024年4月15日(周一) 在聖荷西市區，2024年4月16日(周二)舊金山市區舉辦「維京河流遊輪說明會」各舉辨一場說明會。極品假期將以最專業、實際的角度來為大家介紹河流遊輪的優點及許多遊輪的促銷方案。現場將備有精緻茶點招待及行李箱摸彩! 名額有限，請來電預約報名 （先到先得）。

「極品假期」本季推出「全包式-Viking河輪特惠」在2024年3月29日前訂購特定Viking維京河輪行程，可享受「免費歐洲來回機票」、「送每房250元折扣」的多重優惠。(有條件限制)。

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那一刻起，便有專人接機，包含：每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午、晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及宵夜、24小時飲料吧及點心。行程結束也將有派專人送機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

精選四個河輪行程(基本房)：「2024年6月29日萊茵河8天」，造訪5國: 瑞士、德國、法國、荷蘭；巴賽爾至阿姆斯特丹，每人2599元起。「2024年7月28日多瑙河華爾滋8天」，造訪4國：德國、奧地利、匈牙利、斯洛伐克；帕紹至布達佩斯，每人2599元起。「2024年7月8日東歐12天」，造訪5國：匈牙利、克羅埃西亞、塞爾維亞、保加利亞、羅馬尼亞，每人3999元起。「2024年7月31日大歐洲15天」，造訪4國: 匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；布達佩斯至阿姆斯特丹，每人4499元起。包機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市請來電洽詢。促銷至2024年3月29日 ! 船位有限，動作要快!

如果對遊輪有著無限的憧憬與嚮往，那麼趕緊連絡遊輪專家「極品假期」全美免付費電話：1-888-680-5688計畫一趟河輪之旅吧!~ CST2116316-40

德國 舊金山 觀光

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