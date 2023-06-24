We Can Do This預防COVID-19宣傳教育活動

享受夏日陽光的同時，務必做好防曬措施。

夏日時分，是沐浴在明媚暖陽下暢享戶外時光的好時機；夏日白晝更長，快樂更多。但烈日炎炎亦為戶外活動平添額外風險，以下安全小貼士助您做足準備，迎接健康快樂的夏日。

採取防曬措施。享受夏日陽光的同時，務必做好防曬措施。如陽光很烈，盡可能多待在陰涼處，保持涼爽、避免曬傷。寬沿帽可提供額外防護，避免紫外線傷害。但最重要的防曬措施是：在戶外活動前 20 分鐘塗抹廣譜防曬霜。選擇防曬指數SPF 15及以上的防曬霜，每隔2小時（或在游泳 、出汗或毛巾擦拭後）重新塗抹一次。

防蚊蟲。為戶外活動做準備時，別忘了帶上驅蟲劑。炎熱天氣更易孳生蚊蟲，它們的危害遠不止嘈雜的滋擾那麼簡單。蚊子與蜱蟲等害蟲還可能會傳播疾病。如果您要前往茂盛草叢或密林，穿上長袖襯衫與長褲可防蚊蟲叮咬。回到室內前，檢查衣物、自己和寵物身上是否攜帶蜱蟲。

多運動。積極運動對保持身體健康十分重要，夏季則是享受運動快樂的最佳時機。每週運動時間至少達到150分鐘，包括游泳、玩拋接球以及周邊散步。許多人會把這樣的運動量分成每週5天、每天30分鐘。但也不必拘泥於此，您完全可以按自己的時間安排和生活方式決定運動方式。運動不僅有助於保持體形，還可以緩解壓力和焦慮感，促進更佳的睡眠。

多飲水。在高溫天氣，保持充足水分攝入是身體健康的基本要求。因為高溫天氣下，很容易在不知不覺中出現脫水情況。疾病控制與預防中心建議，每天攝入至少 64 安士的水分。運動飲料可以補充烈日下消耗的重要電解質，但運動飲料的糖分含量較高，不可過量飲用。

強化新冠肺炎 保護。感冒與流感最易出現在冬季，但新冠肺炎的威脅卻沒有季節限制。如果您已接種疫苗 但尚未接種更新版疫苗，特別是您正計劃旅行、參加團體活動或與長者長時間共處，建議接種更新版疫苗。更新版新冠疫苗可有效抵禦新冠病毒的兩種毒株。 如果您年滿65歲，或存在免疫力低下的問題，即屬於新冠肺炎併發症高風險人群，建議注射第二針更新版疫苗。

德克薩斯州休斯頓赫爾曼紀念醫院 (Memorial Hermann)心臟病專家Peter Chang 博士稱：「由於國家已宣佈公共衛生緊急狀態結束，人們在規劃夏季活動時，可能會忽視新冠肺炎的影響。但新冠肺炎其實並未消失，及時接種疫苗有助於避免新冠肺炎打亂您的計劃。」如欲瞭解更多資訊並尋找免費疫苗接種點，請瀏覽：www.vaccines.gov。