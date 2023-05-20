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生死教育 掌握命運免費公開講座

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藥師佛。
藥師佛。

沒有任何一個人可以逃避生和死的歷程。死後會去哪裏？死的過程又是怎樣的呢？所有宗教都有提到死後的世界。即使沒有宗教信仰的一些普通人，包括一些曾經死過翻生的「瀕死體驗者」，都會提到有死後靈魂、或者死後世界的情況。大量死後的故事，經常都會在我們的周圍發生。死亡畢竟是一個危險的旅程。

是否不用理會就等於不會發生，或者可以有能力去處理這些情況呢？如果生前就學習一些有關的知識，甚至訓練自己擁有處理這些問題的能力，無論對自己或者對自己的親友，都是一件非常之值得學習的事情。也是一種智慧。

一個將會在舊金山舉行的免費公開講座，講座的題目名為：「西藏密宗•掌握生死命運重點」。由享負盛名的西藏密宗啤嗎哈尊金剛上師，以廣東話主講，即時國語傳譯。

啤嗎哈尊金剛上師擁有40多年的修行經驗，在香港創辦了弘揚西藏密宗的「敦珠佛學會」，由她所創立的YouTube頻道：www.youtube.com/user/DudjomBuddhist，擁有超過38萬以上的訂閱者。影片點的擊率，亦已經超過9300萬。

啤嗎哈尊金剛上師教授佛法的見解，非常之精闢獨到，將博大精深的佛法，以科學的角度，深入淺出地演譯成為令人非常之容易理解及明白的佛法。特點是以奧妙的大自然運作，註釋天地之奧秘。啤嗎哈尊金剛上師無論在經論上，抑或在實修的修行上，經驗都非常之豐富。可以說是實至名歸，是難得一見的一代宗師。

講座的內容包括：

1. 「瀕死體驗者」為你揭開死亡奧秘

2.《西藏度亡經》對死後演變的揭示

3.命運可以改變嗎 ？如何改變呢？

還有另一位西藏密宗的移喜泰賢金剛上師，有55年修行經驗。擁有美國史丹福大學的文學碩士學位、及英國諾定咸大學哲學博士學位。曾執教於香港大專界超過35年。佛教的理論及實修經驗，同樣是經驗豐富。今次兩位金剛上師會同時接受善信皈依，可以獲得傳授「藥師佛清淨病氣磁場修持法」。

公開講座和皈依儀式，及傳授藥師佛教法，會在同一日舉行。日期：2023年6月3日周六。公開講座是上午10時至下午1時，免費參加。皈依儀式及傳授藥師佛教法，是下午2時至下午時。地點是美國舊金山金融區希爾頓酒店 Hilton San Francisco Financial District 三樓宴會廳 Grand Ball Room。地址：750 Kearny St, San Francisco, CA 94108 USA。

善信可以在網上下載入場券。網址：www.dudjomba.com。想接受皈依的善信需要報名。申請皈依表格同樣可以在：www.dudjomba.com下載。美國查詢電話：+1-415-429-8223。

啤嗎哈尊金剛上師(右)及移喜泰賢金剛上師(左)。
啤嗎哈尊金剛上師(右)及移喜泰賢金剛上師(左)。

舊金山 香港 史丹福大學

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