探析新稅法:電動車稅收減免到退休金帳戶變化

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2022年降低通貨膨脹法案重點 – Inflation Act of 2022

通貨膨脹壓力的不斷增加，2022年8月16日政府通過了「降低通貨膨脹法案」，目的是減低通貨膨脹，鼓勵綠色能源使用和生產，改善醫保健康保險費用補貼，提高國稅局效率，與藥品公司就醫療保險價格進行談判。以下是納稅人最關心的幾個項目:

1. 增加研發費用抵扣薪資稅 - Increase in Research Credit against payroll tax

自今年 1 月 1 日起，小型企業的研發費用抵扣薪資稅，從每年 25 萬元增加到每年 50萬元。並允許未使用的金額未來使用。小型企業，年收入不超過 500 萬元，未超過 5 年的企業。需要提交 Form 8974(計算季度可用的抵扣額)附加到 Form 941(工資稅申報表)。

2. 綠色能源激勵 - Green Energy Incentives：2023 年 1 月 1 日 - 2032 年 12 月 31 日期間生效

(A) Homeowners Energy Efficient Home Improvement Credit

年度抵扣額上限為每年 1200 元。要求：必須在美國安裝，預計改善持續 5 年。不限制用途，只需用作住宅即可。從 2025年開始，需要製造商 ID 號碼才能申領抵扣額。(B) Electric Vehicle (EV) Charger Credit：適用於低收入社區或農村地區的家庭抵扣額=充電器成本×30%,最高不超過 1000元。(C) 電動汽車– 2022 年 8 月 15 日後生效， 電動汽車必須在北美組裝。沒有在北美組裝汽車，將不符合申請抵扣額，最終在美國組裝將通過 VIN 號碼進行追蹤。購買價格上限(2023 年 1 月 1 日生效)：貨車、SUV 和 pickup 車為 80,000 元，轎車為 55,000 元。抵扣額(credit)：純電動和插電式混合動力車型為 7,500 元。調整後的總收入(AGI)限制(2023 年 1 月 1 日生效)：單身:150,000 元，戶主:200,000 元，夫妻聯合申報：300,000 元。

從 2024 年開始，將抵扣額轉移到經銷商可成為電動汽車首付款。對於二手車(2023 年 1 月 1 日生效)：抵扣限額為購買價格的 30%或 4,000 元，取較低者。AGI 限制為:單身:75,000 元，戶主:112,000 元，夫妻聯合申報:150,000 元。

(D) 商用電動汽車:於 2022 年 12 月 31 日之後購買，沒有收入限制或價格上限。

貨車重量在 14,000 磅以下的車輛抵扣額為 7,500 元，重量在 14,000 磅以上抵扣額為 40,000 元。(E) 住宅用太陽能電池板 - 有效期從 2022 年 1 月 1 日到 2034 年 12 月 31 日

(F) 商業建築用太陽能電池板 - 有效期為 2023 年 1 月 1 日至 2034 年 12 月 31 日

抵扣額 = 太陽能電池板成本的 30%(例如:如果花費$20,000 購買太陽能電池板，則可獲得$6,000的抵扣額)。折舊基礎：太陽能抵扣額將減少折舊基礎(例如上例:$20,000-($6,000 / 2)=$17,000)，折舊基礎為$17,000。太陽能電池板為 5 年 MCAR 財產，不適用第 179 條款加速折舊費用。電池板系統必須是新的且位於美國。必須持有財產 5 年，否則抵扣金額將轉為收入。允許納稅人可將抵扣額出售給無關聯方(unrelated party)以獲取現金。

以上資訊由王榮玫會計師(Rosemary Wang, CPA)提供，王榮玫會計師事務所，服務專線：(408)-998-1688。(中)

汽車 通貨膨脹 醫療保險

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