蘋果、亞馬遜承租桑尼維爾辦公室 帶動南灣市場回溫

多家科技公司租賃南灣辦公窒，桑尼維爾是熱門地點。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (Google Maps)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蘋果與亞馬遜分別承租桑尼維爾兩棟大型辦公空間。

蘋果與亞馬遜分別承租桑尼維爾兩棟大型辦公空間。 重點二： 南灣辦公市場回溫，2026年第2季空置率降至14.1%

南灣辦公市場回溫，2026年第2季空置率降至14.1% 重點三：AI與大型科技租賃需求，正推升矽谷A級辦公需求。

聖荷西信使報報導 ，據熟悉交易內容的人士透露，蘋果公司與亞馬遜 已分別簽署位於桑尼維爾的辦公室租約。

多位消息人士表示，蘋果承租了位於580 North Mary Ave.一棟面積約12萬5800平方呎的辦公大樓。該建築由灣區 房地產開發商Peery Arrillaga所有。另有多位知情人士指出，亞馬遜已達成協議，承租位於1000 Enterprise Way、面積約31萬6600平方呎的辦公空間。

這兩筆租賃交易正值南灣辦公市場逐漸回溫之際。根據市場數據，2026年第2季的辦公室空置率，較前一季改善。商業地產公司Colliers在2026年第2季南灣辦公市場報告中指出：「矽谷 辦公市場持續成長，多宗大型科技公司租賃案帶動辦公空間使用率再次提升。租戶對可立即進駐、配套完善的A級辦公空間需求持續強勁，是市場改善的重要推動力。」

Colliers指出，第2季南灣辦公室空置率降至14.1%。該公司所定義的南灣市場涵蓋聖塔克拉拉縣及佛利蒙市。相較之下，2025年第4季的空置率為14.8%，去年第2季更高達16.2%，顯示市場持續改善。

近月來，桑尼維爾已成為商業不動產租賃與辦公大樓交易的熱門地區，尤其市中心的市場活動最為活躍，主要受到人工智慧（AI）企業持續擴張帶動。蘋果近年來持續加碼布局桑尼維爾，除增加租賃辦公空間外，也同步擴大購置當地不動產。

蘋果與亞馬遜均未評論個案具體內容。不過，亞馬遜說明了公司整體的辦公空間策略。亞馬遜發言人Alisa Carroll說：「我們持續評估公司的不動產需求，以最有效地支持員工及業務發展。雖然我們不會評論個別租約談判，但我們對灣區豐富的人才資源，以及桑尼維爾等城市充滿活力的社區感到十分振奮。」