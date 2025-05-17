我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯克林半馬拉松出意外 31歲參賽者途中倒地不治

台美小姐黃海倫當上洛杉磯法官 台語謝父母

聖馬刁縣撥款200萬 擴建低收入農工、牧場工人住房

記者徐蓓蓓／紅木城報導
聖馬刁縣議會通過撥款200萬元，設立專款貸款基金，改善在地農工的居住條件。(取材自Pexels @Nelson Axigoth)
聖馬刁縣議會通過撥款200萬元，設立專款貸款基金，改善在地農工的居住條件。(取材自Pexels @Nelson Axigoth)

為解決農業勞工住房短缺問題，聖馬刁縣議會於日前一致通過撥款200萬元，設立一項專款貸款基金，協助農場主興建及整修可負擔住房，改善在地農工的居住條件。

此筆資金將提供合格的農場業者低息貸款，用於修繕現有住房單位以符合基本健康與安全標準，或興建新單位以容納更多農場工人及其家庭。該計畫將分兩階段實施：第一階段聚焦於現有住房的翻修與品質提升，第二階段則視第一階段剩餘資金進行新建工程。

「我們的農業產業是食物系統的支柱，但目前正面臨生存困難，」代表縣內主要農業地區的第三選區監事穆勒（Ray Mueller）說，「這項撥款計畫是為了確保農工與牧場工人擁有安全的居所，同時鞏固本地農業經濟、為社區打造更有韌性的未來。」

根據計畫規定，欲申請貸款的農場業主須達成數項條件，包括將住房提升至安全標準、限定租給低收入農工家庭、並維持低於市場價格的租金。若業主願意以更低租金出租，則可獲得額外貸款抵免，加快還款速度。

縣議會表示，相關計畫資料將發送給曾參與政府住房倡議的農場業者，確保資金能有效支援真正有需求的社區。

聖馬刁縣每年農業總產值約達1億美元，為當地經濟命脈。然而住房不足一直是限制農業勞動力穩定與發展的主要瓶頸。縣府曾於2024年前撥款300萬元，成功協助建造與整修16個住房單位。

此次撥款資金來源為全縣選民通過的「K提案（Measure K）」所徵收的半分銷售稅，該基金專款專用於支持地方需求，包括住房、教育與公共安全。

穆勒強調，改善農工住房條件不僅是對勞動者基本尊嚴的保障，更是維繫整體糧食供應鏈穩定的重要步驟。

貸款 租金 低收入

上一則

聖荷西Alviso區擬建「數十棟住宅」靠近北部Vahl's餐廳

下一則

舊金山迎全新男子職業足球隊 明後年加入MLS三級聯賽

延伸閱讀

聖馬刁縣Hillsdale購物中心 轉型住商混合社區

聖馬刁縣Hillsdale購物中心 轉型住商混合社區
聖馬刁縣就業博覽會 吸引逾1500人搶600職缺

聖馬刁縣就業博覽會 吸引逾1500人搶600職缺
王文濤晤德汽車工會主席 盼解決歐盟對中國電動車反補貼

王文濤晤德汽車工會主席 盼解決歐盟對中國電動車反補貼
護鯨 加州提早結束舊金山地區鄧金斯蟹商業捕撈

護鯨 加州提早結束舊金山地區鄧金斯蟹商業捕撈
安雅泰勒喬伊 大曬美腿 浪漫走春秀優雅

安雅泰勒喬伊 大曬美腿 浪漫走春秀優雅

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

2025-05-15 15:41
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
房貸高利率壓制舊金山房價，但舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區、West Portal區與Miraloma區的房價，仍可見到上漲。(取自SFTourismTips臉書)

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因

2025-05-10 19:00
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

2025-05-11 15:10

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷

移民政策收緊 綠卡不再是入境保證 司法部稱有權隨時撤銷
4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空