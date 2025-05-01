全美233城「起步房」破百萬 113處在加州 舊金山43城

全美233城的起步房價格已經突破100萬美元。圖為房價較低的底特律。（Visit Detroit網站）

首次購房者的「起步房」（starter home），根據房地業者Zillow的定義是，當地最低三分之一房價 的屋子。雖然全美典型起步房均價仍僅19萬2514美元，但全美233城的起步房已經突破100萬美元。

單是加州就有113個城市的起步房價格超過100萬元，差不多是總和的一半。其後的紐約州32個，新澤西 20個，佛州 與麻州各11個，華盛頓州8個，德州7個，康乃狄克、夏威夷、馬里蘭等州各為4城。過半的州至少1城的起步房超過百萬，紐約、新澤西、佛州、麻州在一年間都明顯增加。

不過「233」這個數字意義深遠，因為反映了Zillow持續調查中，許多城市房價在新冠疫情後是突飛猛進。五年前的Zillow調查，起步房超過百萬元的還只有85城。

另一個趨勢是，百萬起步房之城多數集中在某個大都會周邊：鄰近紐約都會區的新澤西與賓州都會也加計進來，將達到48城的起步房價高於百萬。舊金山都會區是另一個例子，連周邊共43城突破百萬。大洛杉磯34個，聖荷西都會區16個，大邁阿密與大西雅圖都是8個。

Zillow資深分析師Kara Ng指出，如今的首購族，面對的市場是，很多地方以前不可能出現的房價，都已成為事實。不過她說，最新的趨勢是，待售物件越來越多，待售天數也在拉長，賣家願意讓價的空間很大，買方開始獲得一些談判籌碼。

買方優勢在於房貸高利率不變、已然過度墊高的房價，與越來越多的待售物件。雖然百萬起步屋的城市數量增加，但是還有很多地方不必出那麼多，並且「233」已經比2025年初的「239」略減了。

另一家房產業者Redfin的近期報告顯示，今年第一季有44%賣家願意讓步，高於去年同期的39%。西雅圖達71%、波特蘭64%都比平均高出很多。

全美房地仲介協會（National Association of Realtors）3月的調查顯示，全美的房價依然在漲，但是漲幅已經縮小，例證是成屋中位價3月雖然達到新高的40萬3700美元，但只比去年3月增加2.7%、意即2024年8月以來的最小漲幅。

Redfin的另一份報告指出，截至4月20日，11個大都會區的房屋銷售價已然下跌，聖安東尼奧年減3.7%，屋崙（Oakland）年減3.5%，佛州傑克遜維爾（Jacksonville）年減2.2%。

30年期房貸平均利率上周降到6.81%，低於去同期的7.17%，但仍兩倍於疫前的3%。