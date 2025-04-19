富國銀行前總部銷售案 傳已經找到買家

富國銀行長久使用的全球總部辦公大樓，可能已經找到買家 。（谷歌地圖）

知悉內情人士透露，富國銀行（Wells Fargo Bank）長久使用的全球總部辦公大樓，可能已經找到買家。以潛在買家過去的歷史，如果成交這棟大樓應該會轉換成住宅用途。

灣區 多家媒體報導，這棟大樓位於420 Montgomery Street，匿名知情人士指出，買家是Forge Development Partners公司，雙方議定的價格約為5400萬美元，相當於每平方呎是135美元。這項交易尚未定案，因此其他公司還有可能買走，並且繼續把內部面積40萬9000平方呎的大樓用作辦公空間。

富國是在去年12月宣布要出售這棟大樓，富國博物館（Wells Fargo Museum）原本也在大樓中，今年2月博物館已經關閉。

Forge已開始改造在幾個街段外的另一棟建築，即位於785 Market Street的洪堡銀行大樓（Humboldt Bank Building）。媒體SFist去年報導，這座建於1906年的19層高建築，預計將於今年某個時候重新開放，成為一座擁有120個單位的公寓大樓。

Forge的執行長、建築師兼開發商漢努姆（Richard Hannum）稱那棟建築是「改建的典範」。因為它是在1906年災難性的地震 和大火之後建造的，結構非常堅固，而且樓板（floorplates）較窄、窗戶很多，這在辦公室需要充分利用自然光的時代很常見。

但富國大樓的樓板相當深，這可能會為改建成住宅帶來挑戰。目前尚不清楚它能產生多少個住宅單位，但它可能成為舊金山 迄今為止最大的辦公室轉換成住宅的專案。

富國銀行最初的總部位於30 Montgomery Street，並於1962年遷至420號的大樓。富國於12月透露，計劃將公司總部遷至333 Market Street，那裡已經設有辦事處。雖然333 Market的辦公室可能仍然是該公司的象徵性總部，但富國的大部分領導層都駐紮在紐約。富國銀行是於1852年，在淘金熱時期的舊金山成立的。