日前在利佛摩市中心的商業街閒逛，看到一家禮品店，大門上方的店名是「莫札特、愛因斯坦和我」（Mozart, Einstein and Me）。玻璃門上的店名卻是「莫札特、埃爾哈特和我」（Mozart ,Earhart and Me）。

問女店員：寶號怎麼有兩個名字？

答：哦，我們最近改了店名，但大門上方的名字還沒來得急改。

為何要改店名呢？愛因斯坦不是很好嗎？

店名中應該有女性。

是哦，政治正確。

女店員點頭笑笑，沒再說話。

埃爾哈特（Amelia Earhart）沒有愛因斯坦那麼大的名氣，但也是一位大名人。她是第一個駕機跨越大西洋的女飛行員。1937年，她從灣區屋崙機場起飛，意在完成繞地球一周的壯舉。當年7月2日在新幾內亞補給加油，升空後失去聯絡，至今下落不明。

「店名中應該有女性。」給人的直接感覺是追求性別平等。或用常說的一句話形容：追求政治正確。

立刻想起去年2月針對三位舊金山教育 委員的罷免 選舉。2021年1月，當時的教委會花了很多時間討論並決定更改44所中小學校的校名，包括華盛頓高中和林肯高中。理由是：華盛頓曾是農奴主；黑人的生命對林肯不重要。

當時新冠肺炎病毒肆虐，學生學習大受影響。教委會此時不顧學生學業，卻花大量時間討論學校正名之事，激起眾怒。儘管教委會後來擱置更改校名的決定，但憤怒的家長最終透過罷免，把三名教育委員趕下台。

舊金山教委會在校名上追求政治正確，結果是騰笑全國的一場鬧劇。

人名在古今中外似乎都會造成問題。中國古代講究避諱，有20多位皇帝，因必須避諱其姓名，而給民間造成困擾。比如說，漢光武帝的名字叫劉秀，當時把「秀才」改為「茂才」。

唐代大詩人李賀因其父名「晉肅」，與「進士」發音相近，而不得參加進士考試，終身不得志。唐朝皇帝姓李而禁食鯉魚，抓到鯉魚必須放生，販賣鯉魚者打60大板。明朝曾一度禁止養豬，蓋因皇帝姓朱。

在中國， 子女的名字一般避免採用父母親或祖父母名字中的字。少數例外，如作家巴金（本名李堯棠）的兒子李小棠；前中國總理李鵬的兒子李小鵬等。

在美國，兒子有時直接用父親的姓名，但在名字後面加一個「小」（Jr.）或羅馬數字「II」；孫子也可如父親一樣使用祖父的姓名，但在名字後面加一個「the third」或羅馬數字「III」。

「名不正則言不順」。名字，名字，古往今來引發多少討論。但本文開始說到的禮品店，其改名與否，倒是不必過多討論。