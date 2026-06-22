SpaceX部署太空資料中心 難題待解

專家指出，要打造能與地面資料中心相媲美的太空資料中心系統，最快也要到2030年代才能實現。(AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： SpaceX看好太空資料中心可供應AI運算並避開地面能源、水與土地限制，但專家指出供電、散熱與輻射防護等難題仍未解決。

SpaceX 上周創下首次公開發行 (IPO) 紀錄，並在隨後的幾天裡股價持續攀升，背後的重要原因之一是該公司計畫部署太空資料中心。

舊金山 觀察家報(San Francisco Examiner)報導，這類資料中心可望提供人工智慧應用預期成長所需的巨大運算能力，同時避免地面同類設施面臨的諸多弊端，例如對有限的能源和水資源的需求——這些弊端正引發人們對地面同類設施日益增長的反對。

SpaceX 對太空資料中心有著雄心勃勃的計畫。這家公司預計每年部署數十吉瓦的運算能力，然後逐步提升至每年數百吉瓦，幾乎是美國目前所有資料中心總運算能力的三倍。

SpaceX 對太空資料中心有著雄心勃勃的計畫。(路透)

馬斯克的公司聲稱自己是建立此類網路的最佳選擇，並在其公開募股文件中告知潛在投資者，計畫最早於2028年開始發射資料中心衛星。

但專家指出，不要指望像SpaceX的Grok或OpenAI的ChatGPT這樣的AI聊天機器人很快就能在太空電腦上運作。

太空和運算專家告訴觀察家報，雖然SpaceX可能處於領先地位，但任何試圖建造軌道資料中心的公司都必須克服巨大的技術、物流和經濟挑戰。他們表示，企業可能需要數年時間才能解決這些挑戰。

專家表示，SpaceX或其他公司在短期內將幾顆計算衛星送入軌道進行展示並不難。但要打造能與地面資料中心相媲美的太空資料中心系統，最快也要到2030年代才能實現。

「未來幾年內根本不可能解決這個問題，」洛杉磯加大電機與電腦工程教授、航太總署噴射推進實驗室前高級研究員拉赫馬特-薩米（Yahya Rahmat-Samii）說。

表面上看，太空資料中心似乎是解決這個問題的理想方案。太空蘊藏豐富的能源，可以利用太陽能，而不會增加任何人的能源帳單，也不會向空氣中排放二氧化碳或其他污染物。太空溫度接近零度，意味著無需蒸發水即可冷卻運行溫度高的人工智慧晶片。而且，在太空中，資料中心不會佔用可用於其他用途的土地。

麻省理工學院的研究科學家喬治·洛多斯（George Lordos）表示，就構建太空資料中心系統所需的各種能力而言，SpaceX「最接近擁有所有必需的要素」。

但這並不意味著馬斯克的公司已經準備好建立這樣的網絡，或所有相關的挑戰都已解決。事實上，SpaceX和其他可能希望建造軌道資料中心的公司仍面臨著一些巨大的障礙。

其中一個主要障礙是能源。最新的AI資料中心需要1吉瓦或更多的電力。目前，國際太空站擁有太空中最大的太陽能電池陣列。它發電量超過200千瓦，佔地約2萬4000平方呎。 1吉瓦的電力需要大約5000個太陽能電池陣列(或多個太陽能電池陣列)的面積。

SpaceX 正在討論透過將成千上萬甚至數百萬顆伺服器衛星連網來創建軌道資料中心。根據其首次公開募股文件中提供的數據，每顆數據中心衛星至少需要 100 千瓦的電力，大約是國際太空站用電量的一半。

冷卻是另一個挑戰。太空中沒有空氣也沒有水。軌道資料中心很可能採用閉環系統，使用某種液體將熱量從晶片傳遞到輻射板，再由輻射板將其散發到太空真空中。

專家表示，這些輻射板的尺寸可能需要與為資料中心衛星供電的太陽能板大致相同。而且，它們可能還需要某種幫浦或系統，將液體從晶片輸送到輻射板。

在太空中運作資料中心的另一個問題是輻射。在地球上，大氣層可以保護人員和儀器免受大部分有害輻射的侵害。但在太空中，設備會暴露在可能損壞或導致其無法運作的輻射下。

專家表示，為了防止這種情況發生，需要用輻射屏蔽來保護設備。