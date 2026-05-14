我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

OpenAI訴訟案主審法官沒准請假 馬斯克卻隨川普訪北京

Waymo自駕計程車將拓至西谷地區 引發地方官員關切

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Waymo自駕計程車業務即將拓展至南灣庫比蒂諾和洛斯蓋圖等西谷地區。(取材自Wa...
Waymo自駕計程車業務即將拓展至南灣庫比蒂諾和洛斯蓋圖等西谷地區。(取材自Waymo臉書)

Waymo將自駕計程車業務拓展至西谷(West Valley)地區，無人駕駛車輛很快將在該區更常見，引發地方官員對安全與交通影響的關切。

聖荷西焦點」報導，Waymo將在未來數周內，在西谷庫比蒂諾與金寶市等城市，以及聖荷西Willow Glen與Vista Park開始營運。發言人表示，業務最新擴展包含約60平方哩區域，促使Waymo在灣區總服務面積超過330 平方哩。公司最近已將服務範圍擴展至南灣地區，包括聖荷西峰田國際機場。

發言人卡波(Sandy Karp)表示，隨著聖荷西和其他城市準備舉辦FIFA世界盃等全球性賽事，擴大服務範圍，也將有助於居民與遊客安全並更有效率通勤。

金寶市長夫爾塔多(Dan Furtado)表示，市經理正安排與Waymo代表會面。他只知道Waymo計畫進駐，這些資訊都是從新聞上看到。

加州自動駕駛汽車的審批，由州監管機構而非城市負責，地方政府對Waymo是否在其轄區內街道運作，幾乎沒有管轄權。西谷地區民選官員表示，他們看到這項技術的潛在益處，包括更安全駕駛行為與更方便交通。但也對責任歸屬、公共運輸競爭以及無人駕駛汽車進入小城市後地居民反應等問題，提出質疑。

洛斯蓋圖市長摩爾(Rob Moore)在與Waymo代表會面後表示，他驚訝發現地方政府對自動駕駛汽車的運作沒有管轄權。所有審批都由加州車輛管理局(DMV)與加州公共事業委員會(California Public Utilities Commission)負責處理。

摩爾表示，Waymo先前告知，洛斯蓋圖可能在未來幾個月內就能看到Waymo自動駕駛汽車投入營運。部分居民對自動駕駛汽車可能對洛斯蓋圖交通安全造成影響表示擔憂，尤其是城鎮已處理過有關魯莽騎乘電動自行車投訴。儘管如此，他見到自駕汽車技術的潛在安全優勢。

摩爾認為，無法否認自駕汽車安全價值，從統計數據來看，自動駕駛汽車已經比人類駕駛安全。然而，若洛斯蓋圖發生涉及無人駕駛汽車的嚴重事故，責任歸屬以及當地社區會作何反應等問題，仍存在疑問與不確定。

庫比蒂諾市長莫爾(Kitty Moore)表示，市府官員也謹慎與Waymo接觸，等待觀察這項技術在當地街道上表現。她說，Waymo代表告訴市府官員，這些車輛通常比人類駕駛更慢接近十字路口，尤其是在視線受阻的情況下。當地政府須觀察並確保其安全性。

庫比蒂諾市官員們已開始投資傳統公共交通的替代方案，例如SV Hopper微型交通(microtransit)計畫，其在庫比蒂諾市與聖塔克拉拉部分地區提供低價共享乘車服務。

莫爾指出，正密切關注Waymo最終是否能夠與SV Hopper等服務展開競爭，尤其是在尋求個人通勤的老年人族群。SV Hopper提供共乘服務收費3.5元，學生和老年人則只需1.75元，遠低於Waymo等私人共乘服務收費。

灣區 聖荷西 Waymo

上一則

提升效率、簡化行政架構 舊金山市府將裁撤43委員會

下一則

加州擬設5/17李小龍日 金山華社力挺 致敬對亞裔文化影響

延伸閱讀

華裔搭Waymo到機場 行李沒拿車竟開走

華裔搭Waymo到機場 行李沒拿車竟開走
自駕車違反交通規則 7月1日起開罰 最重吊銷公司許可證

自駕車違反交通規則 7月1日起開罰 最重吊銷公司許可證
中國電車「借道入美」 加州官員緊急示警求聯邦介入

中國電車「借道入美」 加州官員緊急示警求聯邦介入
舊金山超速照相計畫滿1年 駕駛減速有感 社區安全提升

舊金山超速照相計畫滿1年 駕駛減速有感 社區安全提升
紐約納蘇郡擬嚴管電單車 支持者憂安全、反對者稱過度限制

紐約納蘇郡擬嚴管電單車 支持者憂安全、反對者稱過度限制

熱門新聞

Del Monte關閉後，加州農民將獲聯邦援助砍伐42萬棵桃樹。（美聯社）

灣區罐頭廠Del Monte關閉 農民獲聯邦資助砍42萬棵桃樹

2026-05-07 02:17
在灣區半島地區房價最貴城市置產，如今需年薪100萬元以上。阿賽頓房屋中位數售價約為790萬元，購屋者所需年收入約為260萬元。(取自阿賽頓臉書)

灣區「買房資格線」曝光 這城市年薪不到百萬別想進場

2026-05-08 13:28
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
越來越多RV愛好者不再追求長途、密集式的「夢幻旅程」，而是開始偏好更簡單、更輕鬆、更貼近日常生活的旅行方式。（黃正誼提供）

華裔退休族享受「房車旅行」從夢幻露營走向日常

2026-05-11 02:19
空前絕後的In-N-Out 100x100巨無霸漢堡是由華裔工程師楊威爾與友人於2004年在拉斯維加斯創造的。（取自Pexels.com）

華裔工程師點100層漢堡 顛覆In-N-Out點餐規定

2026-05-12 02:16
屋崙一對夫婦砍伐38棵大樹，經過多年拖延，市議會終於決議處以100萬元罰款。(美聯社)

屋崙夫婦砍38棵大樹 拖延多年 市議會終開罰100萬

2026-05-07 02:20

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房
夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」
習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結

習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結