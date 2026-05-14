Waymo自駕計程車將拓至西谷地區 引發地方官員關切

Waymo自駕計程車業務即將拓展至南灣庫比蒂諾和洛斯蓋圖等西谷地區。(取材自Waymo臉書)

Waymo 將自駕計程車業務拓展至西谷(West Valley)地區，無人駕駛車輛很快將在該區更常見，引發地方官員對安全與交通影響的關切。

「聖荷西 焦點」報導，Waymo將在未來數周內，在西谷庫比蒂諾與金寶市等城市，以及聖荷西Willow Glen與Vista Park開始營運。發言人表示，業務最新擴展包含約60平方哩區域，促使Waymo在灣區 總服務面積超過330 平方哩。公司最近已將服務範圍擴展至南灣地區，包括聖荷西峰田國際機場。

發言人卡波(Sandy Karp)表示，隨著聖荷西和其他城市準備舉辦FIFA世界盃等全球性賽事，擴大服務範圍，也將有助於居民與遊客安全並更有效率通勤。

金寶市長夫爾塔多(Dan Furtado)表示，市經理正安排與Waymo代表會面。他只知道Waymo計畫進駐，這些資訊都是從新聞上看到。

加州自動駕駛汽車的審批，由州監管機構而非城市負責，地方政府對Waymo是否在其轄區內街道運作，幾乎沒有管轄權。西谷地區民選官員表示，他們看到這項技術的潛在益處，包括更安全駕駛行為與更方便交通。但也對責任歸屬、公共運輸競爭以及無人駕駛汽車進入小城市後地居民反應等問題，提出質疑。

洛斯蓋圖市長摩爾(Rob Moore)在與Waymo代表會面後表示，他驚訝發現地方政府對自動駕駛汽車的運作沒有管轄權。所有審批都由加州車輛管理局(DMV)與加州公共事業委員會(California Public Utilities Commission)負責處理。

摩爾表示，Waymo先前告知，洛斯蓋圖可能在未來幾個月內就能看到Waymo自動駕駛汽車投入營運。部分居民對自動駕駛汽車可能對洛斯蓋圖交通安全造成影響表示擔憂，尤其是城鎮已處理過有關魯莽騎乘電動自行車投訴。儘管如此，他見到自駕汽車技術的潛在安全優勢。

摩爾認為，無法否認自駕汽車安全價值，從統計數據來看，自動駕駛汽車已經比人類駕駛安全。然而，若洛斯蓋圖發生涉及無人駕駛汽車的嚴重事故，責任歸屬以及當地社區會作何反應等問題，仍存在疑問與不確定。

庫比蒂諾市長莫爾(Kitty Moore)表示，市府官員也謹慎與Waymo接觸，等待觀察這項技術在當地街道上表現。她說，Waymo代表告訴市府官員，這些車輛通常比人類駕駛更慢接近十字路口，尤其是在視線受阻的情況下。當地政府須觀察並確保其安全性。

庫比蒂諾市官員們已開始投資傳統公共交通的替代方案，例如SV Hopper微型交通(microtransit)計畫，其在庫比蒂諾市與聖塔克拉拉部分地區提供低價共享乘車服務。

莫爾指出，正密切關注Waymo最終是否能夠與SV Hopper等服務展開競爭，尤其是在尋求個人通勤的老年人族群。SV Hopper提供共乘服務收費3.5元，學生和老年人則只需1.75元，遠低於Waymo等私人共乘服務收費。