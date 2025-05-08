市值曾達7億 Unity炒掉所有員工 執行長也不留

Unity Biotechnology的網站上，仍在宣傳它在治療視網膜疾病方面的努力 (unitybiotechnology.com)

曾經行情火熱的灣區 生物科技小公司Unity Biotechnology，市值曾達7億美元。可惜今非昔比，公司現在更出了驚人的一招，把剩餘的員工炒得一個不剩，連執行長也不留，但三位最高階主管會獲得豐厚的遣散費。

SFGATE報導，Unity曾因其在衰老（aging）方面的研究而贏得高調支持者和7億美元的估值，但現在卻在裁掉所有剩餘的員工。這家位於南舊金山 的公司，5日在一份新聞稿和提交給美國證券交易委員會SEC的文件中宣布了裁員消息。

Unity董事會批准了一項裁撤全體員工，並讓部分員工擔任諮詢角色（consulting roles）的計畫；新聞稿稱，他們將完成臨床試驗的最後工作，並幫助公司探索「策略替代方案」。對於資金緊張的公司來說，資產出售、資產剝離、合併和全面關閉都是可行的選擇。根據新聞稿，這些裁員旨在減少「營運現金消耗」。

Unity執行長戈許（Anirvan Ghosh）將公司裁員的消息埋藏在公司主要候選藥物的炒作之中。那是一種或可治療糖尿病 性黃斑水腫（diabetic macular edema）等眼部疾病的潛在藥物。他寫道，初步研究結果是正面的，Unity希望一家擁有現有眼科研究能力的公司能夠加入並進一步發展。

文件中敘述，Unity的大部分員工將在5月15日之前離職，預計遣散費和其他相關費用為370萬美元。據Unity稱，截至3月底，其帳戶中的資金為1690萬美元，而這筆資遣費用占了其中很大一部分。

此次總裁員之前，公司的員工就已連續多年減少。Unity在2021年底有65名員工，次年下降到32名，第三年下降到19名。截至2024年，該公司擁有16名全職員工。目前尚不清楚除了執行長、財務長和首席法律官之外，還有哪些員工將回來擔任顧問。這三名高階主管在失去全職工作後，將獲得相當於其9至12個月薪資的一筆現金。