30人搶1名額 金山公校中西門小學最難進

西門小學過渡幼稚園的候補名單登計人數，今年舊金山聯合學區各校中最長。(取自谷歌地圖)

舊金山 聯合學區 21日公布學校候補名單錄取結果，共有750名學生獲得錄取。登記候補的學生都是在3月中旬沒有接受學區分配的學校、選擇等待自己心儀學校有沒有空位騰出的學生。

舊金山紀事報表示，舊金山許多家庭選擇為子女登記候補，學區內有35所學校的候補名單人數超過100人，以西門小學（West Portal Elementary）過渡幼稚園（Transitional Kindergarten）的候補名單272人為最長，但提供的名額只有18個，等於每個名額約有15名學生競爭。西門小學的第一輪學生分配申請人數也是全學區最多，有超過500名學生申請進入該校就讀，平均每個名額有30人競爭，其中有78人將該校列為首選。

候補名單第二長的是，提供幼稚園到8年級教育的羅頓另類學校（Lawton Alternative School），這是這個學年新開辦的教育計畫，共有261人登記，平均每個名額有13人競爭。DeAvila中文沉浸式學校的候補名單為第四長，共有101人登記，僅錄取8名，平均每個名額有12.6人競爭。

在幼稚園（Kindergarten）方面，以Jose Ortega小學的中文沉浸式課程和Alvarado小學的西班牙語沉浸式課程的候補人數最多，平均每個名額有15人競爭。

舊金山初中和高中入學競爭沒有過渡性幼稚園和幼稚園那麼激烈，主要是因為學生可以透過抽籤以外的方式入學，例如有些小學的學生可以直升初中，一些高中則以學業成績作為錄取標準，例如洛威爾高中（Lowell High School）。

不同於以往只能登記一所學校，舊金山學區今年實施每名學生最多可以登記五個學校的候補名單。因此，在候補名單排第100名的學生不一定必須有100個名額空出才有機會入讀某所學校，因為前99名學生有許多人可能接受其他學校的錄取。

新的靈活性也使候補名單比過去長。以西門小學為例，該校過去四年的候補名單人數平均為35人，今年候補名單人數幾乎是過去的八倍。