我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5家賣場烤雞比一比 優勝者讓人意想不到

10月1日起 這類移民恐失白卡補助…今日5件事

全民志工日7/11登場 邀華人參與公共事務

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山全民志工日本周六登場，170項服務遍及11選區，華人踴躍參與。（SF.go...
舊金山全民志工日本周六登場，170項服務遍及11選區，華人踴躍參與。（SF.gov圖片）

舊金山市政府將於本周六（11日）舉辦首屆「One City Day全民志工日」大型社區服務活動，由市長羅偉（Daniel Lurie）與第一夫人Becca Prowda共同發起，號召居民、企業、非營利組織及市府員工一起走入社區，以實際行動改善居住環境，展現城市凝聚力。今年全市共有約170項志工服務計畫、近100個合作單位參與，遍布11個市議會選區，主辦單位目前仍開放民眾報名。報名鏈接可訪問：SF.gov。

活動將於11日上午在各選區公園同步舉行啟動儀式，隨後志工分赴不同地點展開服務，包括社區清潔、塗鴉清除、植樹綠化、公共花園整理、壁畫彩繪、海岸與棲地復育、物資包裝及弱勢關懷等，希望透過全民參與，讓居民重新建立對社區的認同感，也讓不同背景的人有機會彼此交流。

羅偉表示，舊金山的復甦不僅仰賴政府施政，更需要每位市民共同投入。「One City Day」希望把市民、公務員、企業與社區組織串聯起來，讓大家在一天之內共同完成許多看得見的改變，建立更強的公民參與文化。第一夫人Prowda則表示，志工服務能夠跨越年齡、族裔與職業背景，讓更多人因為一起服務而建立新的連結。

舊金山全民志工日本週六登場，170項服務遍及11選區，華人踴躍參與。（圖片來自S...
舊金山全民志工日本週六登場，170項服務遍及11選區，華人踴躍參與。（圖片來自SF.gov）

今年活動涵蓋全市11個選區，不少項目適合親子共同參與，也有企業團隊及社區組織集體報名。許多服務內容不需要特殊技能，只要願意投入時間即可完成，希望降低參與門檻，讓更多首次擔任志工的居民加入。

華人社區而言，今年華埠及東北區周邊也安排多項環境改善及公共空間維護工作，民眾可依居住地選擇就近參與。由於不少華裔居民平時忙於工作，較少接觸市政活動，此次提供一個直接參與社區建設的機會，也有助於增進與其他族裔居民的互動，讓華人聲音更多元地融入地方公共事務。

精華 FAQ

  • 這項活動由市長羅偉與第一夫人Becca Prowda共同發起，將於本周六、也就是7/11正式登場，目的是動員全市居民一起投入社區服務。

  • 活動涵蓋約170項志工計畫、近100個合作單位，內容包括社區清潔、塗鴉清除、植樹綠化、公共花園整理、海岸復育及弱勢關懷等。

  • 因為華埠及東北區也安排了多項就近可參與的服務，讓平時忙於工作的華裔居民能以低門檻方式投入社區建設，並增加與其他族裔的交流。

舊金山 華人 羅偉

上一則

每天塞車8.5小時 洛城蟬聯全美最「堵」城

下一則

大包裝未必划算 好市多這日用品 比沃爾瑪貴近6成

延伸閱讀

金山市長權限、市府採購、公民提案制度市憲章改革 11月表決

金山市長權限、市府採購、公民提案制度市憲章改革 11月表決
東谷首辦大型國慶慶典 華人積極參與

東谷首辦大型國慶慶典 華人積極參與
聯邦預算削減 羅偉推Calfresh新策略協助金山居民

聯邦預算削減 羅偉推Calfresh新策略協助金山居民
預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費

預算審議最後公聽日 舊金山民間團體動員數百人籲守住社區服務經費
費城東北區發展會在費城市政府舉行新聞發佈會

費城東北區發展會在費城市政府舉行新聞發佈會

熱門新聞

華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間曾「短期幫忙」工作。圖為舊金山國際航站樓排隊人潮。(本報檔案照)

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

2026-07-08 02:20
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，在網絡上廣受好評。（Google Maps）

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

2026-07-08 02:19
尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

2026-07-06 02:18
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34
聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

2026-07-06 17:23
紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」
緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球
看似低調卻後勁強 3星座下半年愈走愈順

看似低調卻後勁強 3星座下半年愈走愈順