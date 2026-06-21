亞裔傳統月 媒體訪尹氏莊園尹集成傳奇人生

Fox 40採訪團隊及資深媒體人徐國興等人拜訪尹氏莊園，與尹集成伉儷合影。（APAPA Media/提供）

AI摘要 文章摘要整理： 媒體在亞裔傳統月專訪尹集成，呈現他自20美元赴美、創業致富到創立APAPA推動亞裔參政的傳奇人生。

北加州5月春和景明，草木蔥鬱，承載著華裔移民 奮鬥傳奇與亞裔 族群使命擔當的尹氏莊園，在此間備受關注。

★攜20美元 遠洋移民

2026年亞裔與太平洋島民傳統月（AAPI Heritage Month）之際，美國福克斯新聞（Fox 40）及PBS合作資深媒體人徐國興（Tony Shyu）同日走訪莊園，專訪莊園主人尹集成，透過鏡頭講述他從身攜20美元的遠洋移民，到蛻變為知名企業家、亞裔社群領袖的傳奇人生，解讀亞裔族群在美國扎根立足、崛起傳承的奮鬥歷程。

「亞裔與太平洋島民傳統月」是社會回望亞裔貢獻、推動多元文化融合的重要載體，美國聯邦於1992年立法確立這一紀念月。而尹氏莊園與尹集成的人生故事，正是亞裔傳統月中最具代表性的奮鬥樣本，濃縮了一代華裔移民的堅韌與社會擔當。

年逾九旬的尹集成精神矍鑠，娓娓講述60餘載的赴美奮鬥史。1936年他生於四川仁壽，幼年歷經動盪，隨父遷居台灣，刻苦求學後考入台灣成功大學工程系，1962年取得工程師學位。1964年，他憑藉姊姊資助的20美元隻身來美，開啟追夢之路。初到異鄉，他直面語言不通、生存艱難的困境，一邊在餐館打工維生，一邊攻讀西雅圖華盛頓大學土木工程碩士。求學期間，他結識相伴一生的妻子黃春芳，二人彼此扶持、共築未來。畢業後，尹集成任職於舊金山知名工程公司，閒暇深耕房地產領域，憑藉勤勉與精明積累第一桶金，為日後事業轉型奠定基礎。

48歲時，尹集成做出人生關鍵抉擇，他放棄工程師身分，轉行接手瀕臨倒閉的麥當勞門店。1984年，他接手屋崙非裔社區的虧損門店，當時亞裔經營此類特許店更是遭遇諸多質疑與偏見。面對困境，尹集成夫婦堅持品質經營、深耕社區，用心打磨餐飲服務，主動關懷弱勢、拉近鄰里關係，逐步化解族群對立，讓瀕臨倒閉的門店重獲生機。歷經數十年深耕，他在北加州多個城市布局32間麥當勞門店，聘用員工超過1000人，成為全美門店規模最大的華裔麥當勞加盟商，被譽為「華裔麥當勞大王」。

★心繫亞裔 創立APAPA

功成之後，尹集成仍始終心繫亞裔族群整體發展。長期以來，亞裔雖有「模範少數族裔」的稱號，卻長期面臨政治話語權缺失、社會發展遭遇玻璃天花板的困境。2001年，他聯合海內外亞裔領袖，在加州首府創立亞太公共事務聯盟（APAPA），致力於推廣亞裔公民教育，打破外界對亞裔「重學業、輕參政」的刻板印象。

25年來，APAPA從加州小型社團，發展為全美頗具影響力的亞裔公共事務組織，擁有數十個分會、3萬餘名會員，培育了大批優秀亞裔青年領袖。與此同時，積極推動亞裔選民登記、助力亞裔候選人參政，以長期行動踐行賦能族群的初心。

本次福克斯新聞，以及與公共媒體PBS合作的獨立製作人徐國興（Tony Shyu）聯合採訪，充分體現美國主流社會對亞裔奮鬥故事的認可。福克斯記者Rowena表示，尹集成的人生是美國夢的鮮活詮釋，更是亞裔堅韌擔當的縮影。而徐國興與PBS合作採訪，旨在客觀、長效地傳遞亞裔聲音，讓亞裔的貢獻被主流社會看見。

占地44英畝的尹氏莊園，不僅是尹集成的居所，更是亞裔社群的重要凝聚基地，園內的亞裔文化中心承載著族群的發展記憶、見證了亞裔社群的團結與成長。

尹集成始終堅信，真正的美國夢從來不是獨自成功，而是帶領全體亞裔爭取平等發展機會、實現自我價值。這份初心，正是亞裔傳統月的核心內涵，也將持續激勵一代代亞裔人士勇敢逐夢、堅定發聲，在多元包容的社會中綻放獨特價值。

Fox 40專訪尹集成伉儷。（APAPA Media/提供）