沙加緬度3餐廳 入選加州米其林指南

Majka Pizzeria & Bakery入選2025加州米其林指南。該店以每日特製披薩與「出色多樣」的葡萄酒選項著稱。(取自Majka Pizzeria &Bakery Instgram)

沙加緬度蜂報報導，加州 米其林指南14日新增三家位於沙加緬度的餐廳，使加州首府地區入選的餐廳總數增至17家，為6月舉行的年度米其林餐飲頒獎典禮暖身。

米其林此次在全州共新增13家餐廳，其中包括沙加緬度的Majka Pizzeria & Bakery、Pho Momma和Kin Thai Street Eatery，這些餐廳因其獨特菜單與社區連結而獲得認可。

位於市中心15街1704號的Majka Pizzeria & Bakery在新冠疫情期間開業，至今近五年仍蓬勃發展。米其林稱讚店主Alex Sherry和Chutharat Sae Tong對季節性食材的堅持，以及每日特製披薩與「出色多樣」的葡萄酒選項。

蜂報曾將 Majka列入2024年沙加緬度前50大餐廳之一，讚賞其與在地生產者的緊密合作。

位於La Riveria社區Folsom Boulevard 9555號A單元的Pho Momma，則可能是米其林沙加緬度榜單上最平價的選項。該店的招牌餐點為小份蝦肉雞湯河粉，價格僅6美元起。客人可從12種主蛋白、四種份量及多種加料中搭配，幾乎每次造訪都能有不同的組合。

該餐廳菜單還包含多樣開胃菜與無湯主食。米其林特別推薦米紙春捲，內餡可選擇各式肉類、海鮮或純素蛋白，並搭配「酸香花生醬」。飲品部分占據菜單三分之一，包括各式珍珠飲料與越南 咖啡，遠超傳統汽水的選項。

餐廳老闆Tuan Le在Instagram上感謝米其林指南與顧客的支持。他寫道：「每天我都關心食物的品質、份量、服務、笑容、對話與回憶，全因顧客讓我這麼做變得輕鬆而值得。」

在2024年，蜂報讀者票選Pho Momma為地區最被低估的越南餐廳之一，這距離它開業僅兩年。

位於中城20街1050號180單元的Kin Thai Street Eatery被米其林指南形容為「活力十足」與「風味強烈」。該餐廳菜單帶領泰國 料理愛好者穿梭各地區風味，經典如炒河粉（Pad Thai）之外，也提供南部炸雞Gai Tod Hat Yai等地區特色菜。

Kin Thai的經營者在其官網貼文：「能被列入2025年米其林指南，我們感到無比激動與榮幸。作為一家小型家庭經營的餐廳，這項肯定意義重大。感謝我們所有顧客的支持，是你們讓我們的夢想成真。」

2024年，蜂報也將Kin Thai列入年度50大餐廳，稱其為對泰國街頭小吃的致敬。

這三家新餐廳的加入正值米其林6月25日加州指南頒獎典禮前夕，屆時將公布榮獲米其林星級與必比登推介的餐廳名單。

目前沙加緬度有兩家一星餐廳：The Kitchen與Localis；另有四家餐廳獲得必比登推介，表彰其高品質與高性價比：Frank Fat′s、Canon、Yue Huang和Nixtaco。