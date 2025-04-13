世界日報舊金山社攜手美亞婦聯 4/26辦慈善素食宴

台灣青年素食達人出品的「善良肉圓」特地從台灣空運來灣區，這也是該項產品首次登陸美國，為素食宴會增加更多風味。（主辦單位提供）

世界日報舊金山 社聯合美亞婦聯（AAWA）4月26日舉辦慈善素食宴會，活動地點位於中半島密爾布瑞（Millbrae）康樂中心。此慈善活動目的是為了關懷社會弱勢族群，主要是針對自閉症兒童，希望透過媒體影響力，呼籲社會對自閉症兒童多點關懷。這次活動受惠機構包括華人特殊兒童之友（Friends of Children with Special Needs）及兒童健康成長公益基金會（Cogleap Foundation）。

世界日報舊金山社總經理李銘濱表示，這是首場融合素食文化推廣與慈善互助的宴會，希望透過健康飲食提升大眾的健康意識。隨著生活品質的不斷提升，愈來愈多人受到健康飲食趨勢影響，提升了飲食均衡意識，也注意到醫生、營養師提倡多吃蔬食，以植物性食物取代肉類的許多好處。需求大增的市場影響下，有許多餐飲業者特別為素食者增加素食品選項，在外吃素食的機會愈來愈高。

這次主辦單位以素菜為主題舉辦慈善宴會，除了健康意義外，希望給大眾感受到素菜的美味及如何成為餐桌上的亮點。宴會將由專業素食名廚精心設計並烹飪多道色香味俱全、營養均衡的素食料理，給大家平時截然不同的飲食體驗。為了辦好這場不一樣的美食饗宴，灣區 多家餐飲業及食品供應商參與出品企畫。

台灣青年素食達人出品的「善良肉圓」也特地從台灣空運來灣區，這也是該項產品首次登陸美國，為素食宴會增加更多風味。肉圓使用Omnipok新豬肉、大豆、豌豆、冬菇與米製成的植物肉，搭配Q彈的外皮，吃時淋上經典的米醬汁，完美呈現動物友善的台灣道地小吃，是目前台灣最時尚的餐車小吃。

4月26日的慈善素食宴會，除了精緻美饌，主辦單位也安排多項精采節目，包括晚禮服沙龍攝影、青少年才藝表演、慈善家舞台秀、拉丁舞等跨界藝術，讓參與者同時擁有視覺與文化的雙重享受。

活動時間是4月26日下午4時至晚上9時。活動地址477 Lincoln Cir, Millbrae, CA 94030。有興趣一起體驗這場充滿愛與溫暖的慈善盛會的公司或個人，歡迎參加，可電洽650-259-2043或直接至網路購票，網址為https://www.eventbrite.com/e/vegetarian-charity-banquet-registration-1266629987389。