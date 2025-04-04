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「尋找湯德章」紀錄片放映 促自我認同反思

記者江碩涵／核桃溪報導
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北加州台灣同鄉聯合會3月25日在核桃溪（Walnut Creek）東灣台灣教會舉行台灣紀錄片「尋找湯德章」放映會，許多台僑到場支持。（主辦單位提供）
北加州台灣同鄉聯合會3月25日在核桃溪（Walnut Creek）東灣台灣教會舉行台灣紀錄片「尋找湯德章」放映會，許多台僑到場支持。（主辦單位提供）

加州台灣同鄉聯合會3月25日在核桃溪（Walnut Creek）東灣台灣教會舉行台灣紀錄片「尋找湯德章」放映會，由導演兼製片黃銘正、連楨惠夫婦兩人親自主持，並與當地台灣同鄉一同觀賞。電影透過台南在地記者與地方仕紳的視角，深入探討湯德章這位228受難者的歷史背景，進而引發關於國族認同與自我認同的深刻反思。片中謝銘祐的歌曲「我是誰」也為影片的結尾增添情感深度，將觀眾的思緒聚焦於尋找身為台灣人的身分認同。

映後，黃銘正、連楨惠全程使用台語與觀眾進行交流，分享創作動機、拍攝過程及其對當今台灣國族認同現象的觀察。黃銘正表示，希望以溫柔且易於接受的方式，傳遞這部影片的核心價值。連楨惠指出，「尋找湯德章」紀錄片在台灣中小學教育界引起熱烈迴響，許多社會科老師認為，這部紀錄片能幫助學生了解台灣的歷史，並思考如何建立對這片土地的認同與愛。

此次放映會由北加州台灣同鄉聯合會主辦，並由FAPA北加州分會、東灣台灣同鄉會協辦。3月29日也在佛利蒙的Cinemark Century at Pacific Commons再次舉行活動，也同樣吸引許多台僑及主流觀賞。

北加州台灣同鄉聯合會3月25日在核桃溪（Walnut Creek）東灣台灣教會舉...
北加州台灣同鄉聯合會3月25日在核桃溪（Walnut Creek）東灣台灣教會舉行台灣紀錄片「尋找湯德章」放映會。（主辦單位提供）
尋找湯德章紀錄片導演兼製片黃銘正（左）、連楨惠（右）夫婦與觀眾分享心得。（主辦單...
尋找湯德章紀錄片導演兼製片黃銘正（左）、連楨惠（右）夫婦與觀眾分享心得。（主辦單位提供）

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