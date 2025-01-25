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箱根日式花園攝影展 「邂逅之美」詮釋一期一會

記者葛歆睿 / 薩拉托加報導
布萊克·德魯克八次深度造訪日本期間拍攝超過十萬張照片，通過細膩的視角捕捉日式美學的精髓，並以獨特的瞬間之美詮釋源於日本茶道與禪文化的成語「一期一會」。（記者葛歆睿 / 攝影）
布萊克·德魯克八次深度造訪日本期間拍攝超過十萬張照片，通過細膩的視角捕捉日式美學的精髓，並以獨特的瞬間之美詮釋源於日本茶道與禪文化的成語「一期一會」。（記者葛歆睿 / 攝影）

薩拉度加箱根日式花園（Hakone Estate and Gardens）目前正展出攝影師兼建築師布萊克·德魯克（Bonnie Blake-Drucker）的最新個展「邂逅之美」（Stumbling into Beauty）。展覽呈現她八次深度造訪日本期間拍攝的黑白影像，透過細膩的視角捕捉日式美學的精髓，並以獨特的瞬間之美詮釋源日本茶道與禪文化的成語「一期一會」（日語：Ichi-go, Ichi-e，英語：one moment in time）。

德魯克出生於紐約市，成長於紐約州塔卡霍（Tuckahoe）。年輕時，她經常帶著Pentax Spotmatic相機穿行於中央公園，記錄下生活中的光影變化。作為一名建築師，她在過去30多年裡設計了全國多個頂尖的科學與醫學研究實驗室。然而，她對攝影的熱情從未停歇，一直以來，她的鏡頭始終專注於捕捉光與影的交錯瞬間。

德魯克對日本文化的熱愛，源於她在柏克萊加大環境設計學院求學時期，當時她選修了由「京都花園」作者特雷布（Marc Treib）和赫爾曼（Ron Herman）開設的「日本建築與庭園」課程。

2011年德魯克首次踏上日本之旅，便深深愛上了這片土地的魅力。無論是宏偉的寺廟古剎、現代建築，還是那些不起眼的下水道、攔路石，每一處都展現出與美國截然不同的美學，「我愛上了一切，一切都那麼美好。」她說。

此後，德魯克多次前往日本拍攝，並於2023年完成第八次長期訪日。她的作品屢獲殊榮，並不僅刊登於多家出版物和展覽，還被陳列於日本駐舊金山總領事館的辦公室。

德魯克在日本拍攝的照片逾十萬張，而「邂逅之美」展覽呈現了從中精心挑選出的100多幅作品，詮釋了成語「一期一會」所蘊含的哲理。

「攝影就是時光的一瞬。」德魯克在接受本報訪問時分享，她的許多作品都是在不經意間，踏入一個觸動她心靈的場景時拍下的。這些畫面中，有雨天僧人留在門口的油紙傘，也有清晨陽光穿過樹林，靜靜灑落在墓地的瞬間。

「透過我的攝影，我希望將那些稀有而美麗的瞬間凝固，讓它們在靈魂深處迴響，」布萊克·德魯克表示。「每一處陰影與紋理，都反映了時間的短暫流逝，我希望觀眾能感受到這些稍縱即逝卻又永恆的空間所帶來的聯結。」

箱根基金會執行董事李妙蘭（Meredith Lee）表示：「德魯克的攝影作品提醒我們珍惜每一刻，在繁忙的生活中體驗寧靜的力量。這不僅僅是一場視覺的盛宴，更是一場文化交流，讓我們更深入地理解日本的傳統與美學。我們希望這次展覽能夠啟發社區，讓大家像布萊克·德魯克一樣，發現並擁抱當下的優雅。」

展覽詳情

日期：1月13日至6月29日

地點：The Cultural Exchange Center at Hakone Estate and Gardens, 21000 Big Basin Way, Saratoga

電話：408-741-4994

薩拉度加箱根日式花園1月13日至6月29日展出攝影師兼建築師布萊克·德魯克的最新...
薩拉度加箱根日式花園1月13日至6月29日展出攝影師兼建築師布萊克·德魯克的最新個展「邂逅之美」。（記者葛歆睿 / 攝影）

日本 柏克萊加大 紐約市

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