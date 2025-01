箱根日式花園攝影展 「邂逅之美」詮釋一期一會

布萊克·德魯克八次深度造訪日本期間拍攝超過十萬張照片,通過細膩的視角捕捉日式美學的精髓,並以獨特的瞬間之美詮釋源於日本茶道與禪文化的成語「一期一會」。(記者葛歆睿 / 攝影)

薩拉度加箱根日式花園(Hakone Estate and Gardens)目前正展出攝影師兼建築師布萊克·德魯克(Bonnie Blake-Drucker)的最新個展「邂逅之美」(Stumbling into Beauty)。展覽呈現她八次深度造訪日本 期間拍攝的黑白影像,透過細膩的視角捕捉日式美學的精髓,並以獨特的瞬間之美詮釋源日本茶道與禪文化的成語「一期一會」(日語:Ichi-go, Ichi-e,英語:one moment in time)。

德魯克出生於紐約市 ,成長於紐約州塔卡霍(Tuckahoe)。年輕時,她經常帶著Pentax Spotmatic相機穿行於中央公園,記錄下生活中的光影變化。作為一名建築師,她在過去30多年裡設計了全國多個頂尖的科學與醫學研究實驗室。然而,她對攝影的熱情從未停歇,一直以來,她的鏡頭始終專注於捕捉光與影的交錯瞬間。

德魯克對日本文化的熱愛,源於她在柏克萊加大 環境設計學院求學時期,當時她選修了由「京都花園」作者特雷布(Marc Treib)和赫爾曼(Ron Herman)開設的「日本建築與庭園」課程。

2011年德魯克首次踏上日本之旅,便深深愛上了這片土地的魅力。無論是宏偉的寺廟古剎、現代建築,還是那些不起眼的下水道、攔路石,每一處都展現出與美國截然不同的美學,「我愛上了一切,一切都那麼美好。」她說。

此後,德魯克多次前往日本拍攝,並於2023年完成第八次長期訪日。她的作品屢獲殊榮,並不僅刊登於多家出版物和展覽,還被陳列於日本駐舊金山總領事館的辦公室。

德魯克在日本拍攝的照片逾十萬張,而「邂逅之美」展覽呈現了從中精心挑選出的100多幅作品,詮釋了成語「一期一會」所蘊含的哲理。

「攝影就是時光的一瞬。」德魯克在接受本報訪問時分享,她的許多作品都是在不經意間,踏入一個觸動她心靈的場景時拍下的。這些畫面中,有雨天僧人留在門口的油紙傘,也有清晨陽光穿過樹林,靜靜灑落在墓地的瞬間。

「透過我的攝影,我希望將那些稀有而美麗的瞬間凝固,讓它們在靈魂深處迴響,」布萊克·德魯克表示。「每一處陰影與紋理,都反映了時間的短暫流逝,我希望觀眾能感受到這些稍縱即逝卻又永恆的空間所帶來的聯結。」

箱根基金會執行董事李妙蘭(Meredith Lee)表示:「德魯克的攝影作品提醒我們珍惜每一刻,在繁忙的生活中體驗寧靜的力量。這不僅僅是一場視覺的盛宴,更是一場文化交流,讓我們更深入地理解日本的傳統與美學。我們希望這次展覽能夠啟發社區,讓大家像布萊克·德魯克一樣,發現並擁抱當下的優雅。」

展覽詳情

日期:1月13日至6月29日

地點:The Cultural Exchange Center at Hakone Estate and Gardens, 21000 Big Basin Way, Saratoga