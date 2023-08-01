灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家吳玲瑤於7月15日晚上在矽谷辭世，享年72歲。

吳玲瑤是西洋文學碩士，海外華文女作家協會第十屆會長，著有「明天會更老」、「美國孩子中國娘」、「女人的幽默」、「比佛利傳奇」、「幽默酷小子」、「生活麻辣燙」等56本書。

1976年，世界日報 在美國創刊，她找到了發揮文藝創作的夢想天地。此後的50年，美國每一個城市，都有她的粉絲、讀者、聽眾、觀眾。

五十年來，她以幽默機智的文筆，撰寫出了海外華人 生活中各個層面，形形色色、點點滴滴，道盡了每個人心中深切的感受，引起共鳴。她成為了海外最受歡迎的暢銷女作家之一，死忠讀者深入各階層，被譽為海外華人半個世紀的幽默代言人。

她在世界日報和其他平面媒體長期有專欄，影響深廣。研究這一代海外留學生歷史，她的作品是不可或缺的資料。她曾主持電視台「文化麻辣燙」節目，極受歡迎。經常受邀在北美、南美、歐洲、東南亞及中國大陸巡迴演講，頻頻打破當地演講會出席人數最高、笑聲最多的紀錄。

她受歡迎的專欄包括世界日報「幽默過日子」、聯合報「辣媽在美國」、星島日報「幽默人生」、國語日報「孩子的幽默」以及中華日報、上海新民晚報、馬來西亞星洲日報等。她的「幽默精采語錄」深植人心。「明天會更老」被狂傳轉載上億條。

她是北加州北一女校友會創會理事長，北美華文作家協會創會副會長。曾獲海外華文著述首獎、中國文藝協會文藝獎章、林語堂幽默散文獎。作品入選台灣高中文選，為台灣教育部 好書推薦。

她與世界日報淵源特別深厚。從1976年創刊時開始，不但是老讀者、老訂戶，更是多年來文藝版的長青作家，從洛杉磯到舊金山從未間斷。由於文字因緣，她和聯合報、世界日報的文藝版主編，都成為多年的好友。

她的先生，電腦博士及作家陳漢平說：「玲瑤是我一生的愛，是我生命中永遠的春天。她帶給我幸福美滿的人生，是我的伴侶、我的知音。她的美麗、智慧和善良的心，永遠留存在我心中。也會永遠留存，在家人、文友、讀者、聽眾和海外華人的心中。我曾寫過兩句話送給她：五湖四海，我何幸運。千山萬水，有你同行。」