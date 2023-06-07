北加州中華耆英聯合會 6/10歡慶雙親節

北加州中華耆英聯合會將舉辦雙親節慶會，這也是疫情三年多以來，耆英聯合會首次實體活動。（檔案照片）

五月的母親節剛過，六月的父親節又即將到來。北加州 中華耆英聯合會宣布，將於6月10日在南灣華僑文化服務中心舉行「雙親節」慶祝活動。今年會特別表揚結褵50年以上「金婚」、60年以上「鑽石婚」、70年以上「白金婚」多對幸福耆英。這也是北加 州中華耆英聯合會在疫情 以來首次的實體聚會。

北加州中華耆英聯合會會長裘蕾蕾介紹，北加州中華耆英聯合會成立於2006年5月，至今已有18年。耆英聯合會的宗旨是服務華人耆英，同時也團結僑心。聯合會平日支持各耆英分會的多元課程及活動，希望透過聚會讓退休華人身心受益、重拾學習新事物的樂趣。

北加州中華耆英聯合會每年都固定舉辦多個大型活動，包括新春聯歡、雙親節慶會、中秋重陽敬老、喜樂舞會等。聯合會的活動是許多耆英的生活重心，很多人總是特別期待、用心準備。

會長裘蕾蕾表示，自2020年新冠肺炎（Covid-19）疫情以後，雖然疫情造成嚴重影響，但聯合會本著服務的初衷，轉而在網上舉辦了三年的新春慶會，也使得許多人因避疫導致的鬱悶寂寥心情得以舒展。

「和諧的婚姻帶來溫馨的家庭，培養家庭成員茁長壯大，也有功於安定社會。所以我們特別開創此次的表揚活動。」裘蕾蕾指出，這次的雙親節慶祝大會訂於6月10日上午10時30分在南灣華僑文化服務中心舉行。最特別的是，此次是聯合會三年多來首次實體慶會活動，很多久沒見面的親朋好友可以再次歡聚一堂，相當難得。當天活動現場準備有便餐，以及耆英們自組的大小型合唱、特色民族舞蹈、葫蘆絲樂器演奏、卡拉OK舞會、抽獎等活動，希望耆英們度過一個愉快又屬於自己的節日。

裘蕾蕾說，為發揚傳統孝親敬老的孝道文化，活動中會表揚五位90歲耆英長者。另外，也趁雙親節，聯合會將表揚結褵50年以上金婚伉儷19對、結婚60年以上鑽石婚9對、70年以上白金婚4對，增添闔家團圓的氣氛與家庭的溫暖，一起慶祝父親與母親節。