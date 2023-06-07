中美珠心算學會 舉辦第30屆證書頒獎

中美珠心算學會舉辦第30屆檢定的頒獎。（記者李榮╱攝影）

中美珠心算學會第30屆的珠心算檢定證書和獎學金頒獎典禮，日前在南灣華僑文教中心舉行。今年共有通過檢定合格的學生以及家長約400人參加，也慶祝學會30次的檢定。

台北經文處副處長朱永昌、僑教中心副主任陳怡珍、學區 委員朱感生周雲菊夫婦、全美中文學校聯合會前總會長葉雲河、中華歷史文化協會會長黃玉蓮、博愛中文學校校長傅其俊、前校長朱長江，以及多位學會顧問都到場致意，並祝賀鼓勵學生。現在已是藥學博士、曾參加30年前的第一屆檢定的學生鍾宇軒，到場分享過往學習珠心算的經驗。

中美珠心算學會會長周雅莉表示，感謝社區領袖前來頒獎，給予學生勉勵，也期待家長共同努力，替學生創造更好的學習環境。她說，這次多人通過十段檢定，珠算檢定學生Natalie Hii去年已取得十段，今年繼續挑戰十段菁英獎也成功。另外，Ezra Moh通過珠算、心算雙十段；Lucas Lee、 Lauren Siopack、Nathan Hii珠算十段，「這些都是所有學生們的楷模。他們的學習過程也印證了學會近年給學生的座右銘『力爭上游：Strive for Progress』。朝目標努力與堅持不放棄，就能成功在望。」

博愛中文學校長傅其俊代表頒發十段獎學金給這些學生，並祝賀他們的成就。

當日學會還請到華人 特殊兒童之友會（FCSN）的Greg Hebert、Lawrence Wang、Alice Jene三人演奏樂曲，其中第二首「We Are the Champions」更獲得滿堂賀彩。

華人特殊兒童之友會共同創辦人陳慧明（Anna Wang）頒服務獎給在華人特殊兒童之友會擔任義工的十位學生，包括Valerie Huang、Darren Huang、Natalie Hii、Brendan Leung、Ezra Moh、Andrea Wen、Mihkail Pan、Jason Huang、Nathan Hii、Leslie Wen等人。

此外，社區服務獎則由曾擔任博愛中文學校前校長朱感生頒發，獲獎者為Malik Wu、Lauren Siopack、Kristen Yu、 Ethan Chen四位高中生。

駐經文處副處長朱永昌、僑教中心副主任陳怡珍澤共同頒發去年在拉斯維加斯國際城市杯競賽活動獲獎學生。學習績優獎學金得獎者有Lauren Siopack、Andrea Wen、Chloe Yim、Zihao Zeng、Nathan Hii、Emmanuel Mumah Jr等6名學生。