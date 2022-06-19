邱彰密爾比達策展 記錄華人女性參政故事

舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌(左)親自到現場祝賀邱彰策展成功。(記者熊移山／攝影)

台美知名律師邱彰，去年發表第二本「Herstory2─美國華人 女性法律史」後獲得廣泛迴響，接連在洛杉磯、舊金山等圖書館 以策展的模式展出。今年5月，她也應密爾比達圖書館(Milpitas library) 邀請展出三個月。6月18日，由圖書館主管菲力普斯(Don Philips)與密爾比達市、庫比蒂諾市、佛利蒙市及駐舊金山經文處、金山文教中心等單位頒發感謝狀給邱彰，肯定她為整理和記錄華裔 女性美國歷史上的貢獻所做的努力。

在18日的發布會上，邱彰簡述了自己的初衷只是想為華人移民史留下一些紀錄，但是後來發現，很多事件中，女性都展現出無比的堅韌與勇氣，並贏得最後成功，這才開始針對華裔女性在美國歷史上貢獻做研究。

邱彰表示，2015年寫第一本「Herstory」(她的故事)時，在網路搜尋華裔女性(Chinese American woman)幾乎很難看到任何相關紀錄，但是現在已經有超過30萬條文章或紀錄，並持續增加中，這些紀錄的意義重大，意味著華人女性歷史已經有可追溯的根源。

佛利蒙市市市長高敘加也是邱彰第二本書介紹的「佛利蒙市第一位華裔女市長」，議員邵陽也出席一同頒發感謝狀給邱彰。(記者熊移山／攝影)

邱彰也說，很多人以為美國女性在1920年得到選舉權之後，男女平權就不是問題了。但是100年過去了，到今天連男、女同工同酬都還只是理想，由此可知華裔女性要在美國取得成功有多麼不容易。

第二本書中，介紹了27個華人女性，既有在美國爭取尊嚴和權利的案例，也有華人女性參政的故事。她也準備繼續寫第三本書，其中最好的故事之一，就是聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)成功推動華盛頓DC設立亞太裔博物這件事，並且日前拜登總統才簽字通過。邱彰也打趣地說，這樣看來，華裔女性確實比男性在美國表現得更出色。

邱彰在接受庫比蒂諾市副市長趙良方與議員Kitty Moore頒發感謝狀時，孫兒手持玩具突然進來搶鏡頭，引起現場來賓一陣爆笑。(記者熊移山／攝影)

當談到這兩年美國社會的仇視亞裔(Asian hate)時，長年旅居美國的她表示，歧視這件事是很難在短時間透過某種運動或呼籲來消弭，需要靠我們自己努力。唯有透過長時間文化的交流和融入主流社會，才能解決。