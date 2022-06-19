我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

邱彰密爾比達策展 記錄華人女性參政故事

記者熊移山／密爾比達報導
舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌(左)親自到現場祝賀邱彰策展成功。(記者熊移山／攝影)
舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌(左)親自到現場祝賀邱彰策展成功。(記者熊移山／攝影)

台美知名律師邱彰，去年發表第二本「Herstory2─美國華人女性法律史」後獲得廣泛迴響，接連在洛杉磯、舊金山等圖書館以策展的模式展出。今年5月，她也應密爾比達圖書館(Milpitas library) 邀請展出三個月。6月18日，由圖書館主管菲力普斯(Don Philips)與密爾比達市、庫比蒂諾市、佛利蒙市及駐舊金山經文處、金山文教中心等單位頒發感謝狀給邱彰，肯定她為整理和記錄華裔女性美國歷史上的貢獻所做的努力。

在18日的發布會上，邱彰簡述了自己的初衷只是想為華人移民史留下一些紀錄，但是後來發現，很多事件中，女性都展現出無比的堅韌與勇氣，並贏得最後成功，這才開始針對華裔女性在美國歷史上貢獻做研究。

邱彰表示，2015年寫第一本「Herstory」(她的故事)時，在網路搜尋華裔女性(Chinese American woman)幾乎很難看到任何相關紀錄，但是現在已經有超過30萬條文章或紀錄，並持續增加中，這些紀錄的意義重大，意味著華人女性歷史已經有可追溯的根源。

佛利蒙市市市長高敘加也是邱彰第二本書介紹的「佛利蒙市第一位華裔女市長」，議員邵陽...
佛利蒙市市市長高敘加也是邱彰第二本書介紹的「佛利蒙市第一位華裔女市長」，議員邵陽也出席一同頒發感謝狀給邱彰。(記者熊移山／攝影)

邱彰也說，很多人以為美國女性在1920年得到選舉權之後，男女平權就不是問題了。但是100年過去了，到今天連男、女同工同酬都還只是理想，由此可知華裔女性要在美國取得成功有多麼不容易。

第二本書中，介紹了27個華人女性，既有在美國爭取尊嚴和權利的案例，也有華人女性參政的故事。她也準備繼續寫第三本書，其中最好的故事之一，就是聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)成功推動華盛頓DC設立亞太裔博物這件事，並且日前拜登總統才簽字通過。邱彰也打趣地說，這樣看來，華裔女性確實比男性在美國表現得更出色。

邱彰在接受庫比蒂諾市副市長趙良方與議員Kitty Moore頒發感謝狀時，孫兒手...
邱彰在接受庫比蒂諾市副市長趙良方與議員Kitty Moore頒發感謝狀時，孫兒手持玩具突然進來搶鏡頭，引起現場來賓一陣爆笑。(記者熊移山／攝影)

當談到這兩年美國社會的仇視亞裔(Asian hate)時，長年旅居美國的她表示，歧視這件事是很難在短時間透過某種運動或呼籲來消弭，需要靠我們自己努力。唯有透過長時間文化的交流和融入主流社會，才能解決。

邱彰在演說時也一一介紹近代在美國政界占有一席之地的華裔美國女性。(記者熊移山／攝...
邱彰在演說時也一一介紹近代在美國政界占有一席之地的華裔美國女性。(記者熊移山／攝影)

華人 華裔 圖書館

上一則

舊金山可負擔房1間成本75萬元 開發商稱可減半

下一則

校園兒童性侵頻發 該怎麼保護孩子？專家這麼說

延伸閱讀

普亭得償所願「非常糟糕」美國與盟邦為長期衝突做準備

普亭得償所願「非常糟糕」美國與盟邦為長期衝突做準備
紐約聯準銀行模型預測 美今明年經濟硬著陸機會達80%

紐約聯準銀行模型預測 美今明年經濟硬著陸機會達80%
2退役美軍烏克蘭作戰遭俘 俄電視台公布畫面

2退役美軍烏克蘭作戰遭俘 俄電視台公布畫面
軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口
維基解密案重大轉折 英國批准引渡阿桑吉來美受審

維基解密案重大轉折 英國批准引渡阿桑吉來美受審

熱門新聞

來自科技重鎮的房仲表示，不管矽谷或是爾灣都是房市的「蛋黃區」，所以這一波房市衝擊除了降低熱度外，尚未影響到成交價格，如果以自住五至七年的需求來說，不失為進場的時機。(記者熊移山╱攝影)

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

2022-06-18 00:23
北加州一個加油站經理不小心把油價標成每加侖只要69分錢，導致加油站損失慘重，被老闆炒魷魚。（電視新聞截圖）

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

2022-06-15 01:31
疫情之後，餐館的價格漲幅非常大，民眾都很有感。（記者李榮／攝影）

物價狂飆 連鎖餐館收「通膨附加費」

2022-06-16 17:50
高鐵項目舊金山至聖荷西段環評報告發布。（美聯社）

金山到聖荷西高鐵路段最終環評出爐 完工後單程30分鐘

2022-06-12 02:15
舊金山的纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。 （記者李怡／攝影）

物價飛漲、疫情緩解 街景重現繁忙 舊金山遊客嘆吃不消

2022-06-12 02:20
警方在邰伍家中，起出大批軍火。（聖荷西警方提供）

矽谷路怒 亞裔男子不爽亮槍 警方在嫌犯家中起出65把槍

2022-06-14 17:50

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見