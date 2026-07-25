RH突撤核桃溪建案 奢華賣場落空

奢華家具品牌復古五金RH舊金山店內部景象。(谷歌地圖)

玻璃溫室、豪華家具和115美元一份的牛排：復古五金公司RH（Restoration Hardware）突然取消核桃 溪項目，深深震撼該市的官員。

舊金山紀事報報導，RH突然放棄了在核桃溪市中心黃金地段興建一座備受矚目的大型零售店和餐廳的計畫。這家總部位於科特馬德拉（Corte Madera）的奢華家具巨頭，曾提議拆除核桃溪百老匯 廣場購物中心的原尼曼馬克斯（Neiman Marcus）和奇科百貨（Chico′s）大樓，並在此建造一座由四棟建築組成的綜合體。然而，就在向規畫委員會提交申請並開始辦理相關手續的前一周，這家零售商在5月底撤回了申請，令市政府官員感到震驚。

「市政府、百老匯廣場和RH之間都對此充滿熱情，」核桃溪市長威爾克（Kevin Wilk）說：「如此迅速地撤回申請，且沒有任何進一步的解釋，實在令人震驚。」

此舉引發了人們對該項目未來走向的擔憂，該項目原本是核桃溪近年來最雄心勃勃的零售提案之一。如果該項目最終未能推進，可能意味著位於市中心百老匯廣場的這家空置百貨商店還需要很多年才能煥然一新。根據規畫，該項目將為該市帶來至少140個全職和兼職工作崗位，以及市府稅收。

這家零售商的決定是在RH經歷了充滿挑戰的一年後做出的。該公司將財務困境歸咎於疲軟的房地產市場和關稅相關的供應中斷。不過，在最近更新了財務預測後，該公司似乎正在復甦。

核桃溪的提案原本將是該公司在灣區的第五家餐飲零售綜合體，其設計風格時尚現代。該奢侈品牌在舊金山、巴洛阿圖、揚特維爾和科特馬德拉已設有分店。

在向市政府首次提交專案申請僅三個月後，代表RH的設計公司專案經理於5月29日致函市規畫部門，要求撤回申請。「我正式要求核桃溪市停止就此申請開展的任何進一步活動、審查或公眾通知程序，」MBH Architects的項目經理安貝卡爾（Gaurav Ambekar）在一封電子郵件中寫道。

RH提議的核桃溪市中心綜合體專案外觀效果圖。(核桃溪市規畫文件)

34--RH提議的核桃溪市中心綜合體專案之零售點內部效果圖。(核桃溪市規畫文件)