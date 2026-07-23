美國心臟協會給答案：1天喝5杯咖啡是安全的

美國心臟協會發現，成人每天飲用不超過五杯8盎司的普通清咖啡被認為是安全的。（取自Pexels）

AI重點 文章重點整理： 重點一： AHA新分析指出，大多數成年人每天喝最多5杯咖啡屬安全範圍。

AHA新分析指出，大多數成年人每天喝最多5杯咖啡屬安全範圍。 重點二： 適量咖啡與心臟病、中風及心房顫動風險降低有關聯。

適量咖啡與心臟病、中風及心房顫動風險降低有關聯。 重點三：未過濾咖啡與能量飲料需留意，可能影響膽固醇與心律。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據美國心臟協會（ American Heart Association，AHA）本周發布的一項新分析，大多數美國人每天安全飲用最多五杯咖啡，不會對心臟健康造成風險。對咖啡愛好者來說，這無疑是個好消息。

事實上，該綜述發現，飲用咖啡實際上可能對多種心臟病 風險（包括心臟病發作、心力衰竭和心房顫動）有益。

這項分析於周一發表在Circulation雜誌上，標誌著美國心臟協會首次就咖啡因攝入與心血管健康發布科學聲明。這份聲明綜述的大部分研究都聚焦於含咖啡因的咖啡，因為這通常是人們攝入咖啡因最常見的方式。

該聲明總結了關於咖啡因與心臟健康方面的最新且最可靠的證據，為此前關於咖啡因對心臟影響的研究結果增添了清晰度和精確度。

最新研究發現，適量飲用咖啡（每天約一至三杯）與房顫風險升高並無關聯。而且，含咖啡因的咖啡實際上可能降低心房顫動復發的風險。

總體而言，對於大多數成年人來說，每天飲用不超過五杯八盎司的普通咖啡（不含糖、甜味劑或添加劑）被認為是安全的。

該聲明指出，每天飲用兩到四杯咖啡與降低心臟病、心力衰竭和中風 的風險有關。但每天飲用超過四杯可能會增加心力衰竭的風險。

此外，飲用咖啡還與降低2型糖尿病及某些心律不齊的風險有關。

然而，每天飲用一至三杯咖啡可能與心臟下腔室的過早搏動有關，即所謂的室性早搏（PVCs）。患有室性早搏的人患心力衰竭的風險更高。

咖啡因與血壓之間的關係更為複雜：部分研究表明咖啡因可能增加高血壓的風險，而另一些研究則指出咖啡因具有利尿作用，實際上可能有助於降低血壓。

該聲明對某些類型的咖啡因提出了一些警示。土耳其咖啡、希臘咖啡、法壓壺咖啡和斯堪地那維亞煮咖啡等未過濾咖啡品種中含有咖啡醇（cafestol）這種化學物質，會升高低密度脂蛋白（LDL）即「壞」膽固醇的水平。而紙濾咖啡或速溶咖啡中則不含咖啡醇。

能量飲料和能量飲品等合成含咖啡因產品雖未像咖啡那樣經過廣泛研究，但現有數據表明，其危害可能大於益處。例如，高濃度能量飲料已被證實與年輕健康成年人患房顫風險升高有關。

人們代謝咖啡因的速度因人而異，這取決於其遺傳因素、年齡和飲用史。