疫苗接種率降、錯誤資訊擴散 美麻疹確診2170例 創35年新高

美國今年麻疹確診病例，創下35年來同期最高紀錄。ACoM與會專家認為，疫苗接種率下降、錯誤資訊擴散，是疫情快速升溫的主因。（記者李怡/翻攝）

AI摘要 文章摘要整理： 美國麻疹疫情今年已累計2170例並創35年新高，專家認為主因是疫苗接種率下降與錯誤資訊擴散，並呼籲以完整MMR接種防疫。

美國社群媒體（ACoM）10日舉行全國線上新聞簡報會，邀集感染科、兒科及公共衛生專家，針對全美麻疹 （Measles）疫情 持續擴大提出最新分析。專家指出，美國今年截至7月2日已累計2170例麻疹確診，創下35年來同期最高紀錄，疫苗 接種率下降、民眾對疫苗信心減弱及社群媒體錯誤資訊蔓延，是疫情快速升溫的重要原因。

ACoM與會學者表示，美國2000年曾宣布消除本土麻疹傳播，但近年疫情反撲。今年疫情已遍及多州，其中猶他州持續一年多的大型疫情最受關注。當地完成兩劑MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗接種率已降至84%以下；明尼蘇達州索馬利族社區過去爆發疫情時，僅約四分之一兒童在2歲前完成第一劑MMR疫苗，形成社區傳播缺口。

值得注意的是，麻疹已不再只是兒童疾病。根據CDC統計，今年已有625名20歲以上成人感染麻疹；去年確診患者中約11%需住院治療，顯示成年人同樣面臨感染及重症風險。

此次簡報邀請「麻疹合作組織」（Measles Collaborative）執行長兼兒科護理師Patsy Stinchfield、德州農工大學生物學教授Benjamin Neuman、猶他大學兒童感染科主任Andrew Pavia，以及曾任CDC免疫實務諮詢委員會（ACIP）主席的Jose Romero等專家與會。

專家指出，麻疹是目前傳染力最強的病毒之一，一名患者可傳染12至18人。近年許多年輕醫師因麻疹在美國曾消失多年，缺乏診斷與治療經驗，醫療體系正重新學習如何辨識與管理病例。

會中另一項討論焦點是維生素A治療。專家說明，世界衛生組織（WHO）及美國兒科醫學會（AAP）均建議，住院或重症麻疹患者可依年齡接受高劑量維生素A治療兩天，以降低併發症及死亡風險。然而，維生素A僅屬治療輔助措施，並不能預防感染，也不能取代MMR疫苗。

專家呼籲，應依醫師指示使用維生素A，不宜自行服用高劑量補充品。

簡報中特別強調，目前美國醫界仍面臨數項挑戰，包括缺乏美國本土維生素A療效研究、WHO與AAP建議內容容易混淆、醫療人員對劑量單位不熟悉，以及民眾受到社群媒體錯誤資訊影響等，均可能延誤治療與防疫。

對華人社區而言，專家提醒，暑假是國際旅遊及家庭聚會旺季，若家中有嬰幼兒、孕婦、長者或免疫力低下者，更應確認MMR疫苗接種是否完整。完成兩劑MMR疫苗仍是預防麻疹最有效的方法，維生素A只能在確診後作為治療的一部分，不能作為預防措施或疫苗替代品。