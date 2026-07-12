我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

全美中華婦女會 呂宜珍接棒會長 續推公益與青年培育

記者夏彥／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全美中華婦女會會長黃小珠（左）卸任，由呂宜珍（右）接棒。（記者夏彥/攝影）
全美中華婦女會會長黃小珠（左）卸任，由呂宜珍（右）接棒。（記者夏彥/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

全美中華婦女會在福斯特市舉行2026年年會與交接典禮，呂宜珍接任會長並承諾推動公益、培育青年，活動同時表揚5位學子並展現僑社凝聚力。

全美中華婦女會11日在福斯特市（Foster City）舉行2026年年會暨新舊任會長交接典禮，近百位僑界人士齊聚一堂，見證會務傳承時刻。會中也頒發青年獎學金，並安排文藝表演，展現婦女會多年來深耕社區、關懷教育及凝聚僑界的成果。 ⁠

今年活動以充滿夏威夷風情的「Aloha」為主題，會場布置洋溢熱帶海洋氣息，與會來賓戴上花環，在輕鬆愉快的氛圍中交流聯誼。

黃小珠會長表示，婦女會一路走來，秉持團結互助、服務社區的精神，不僅舉辦公益活動，也持續關懷弱勢、支持僑社發展，希望未來在新任團隊帶領下，持續凝聚婦女力量，擴大服務能量。

交接儀式中，在駐舊金山台北經濟文化辦事處朱永昌副處長的監交下，黃小珠將印信交予新任會長呂宜珍，象徵責任與使命傳承。呂宜珍表示，感謝會員的信任，未來將延續歷任會長打下的良好基礎，持續推動公益服務、促進會員交流，並鼓勵更多年輕世代參與僑社，讓婦女會不斷注入新活力。

朱永昌肯定全美中華婦女會多年來對灣區僑社的貢獻，期盼婦女會未來持續成為僑界的重要力量，深化台美文化交流。

活動中同步舉行獎學金頒獎典禮，今年共有5位青年學子獲頒獎學金，包括Nikko Perez、Lily Traidman、Orin Yu、Shirley Chang及Evelyn Lu。獲獎學生代表分享求學心得，感謝婦女會長年支持華裔青年成長。

全美中華婦女會姐妹們身穿粉紅色夏威夷風服飾登台演出，以歌舞聯歡，現場氣氛熱烈，來賓紛紛拿起手機拍照留念。大會也安排小提琴獨奏、樂隊演出及摸彩活動，讓會員與嘉賓在歡樂中交流情誼。

到場祝賀嘉賓有朱永昌、金山灣區文教中心主任莊雅淑及新任主任王偉讚、世界日報舊金山社總經理李銘濱，以及灣區多位僑界代表等。

舊金山台北經濟文化辦事處朱永昌副處長（中）南灣華僑文教中心莊雅淑主任（左）、王偉...
舊金山台北經濟文化辦事處朱永昌副處長（中）南灣華僑文教中心莊雅淑主任（左）、王偉讚主任（右）出席全美中華婦女會會長交接典禮。（記者夏彥/攝影）

精華 FAQ

  • 活動在福斯特市舉行，重點包括新舊任會長交接、頒發青年獎學金，以及文藝表演與聯誼，展現婦女會長年投入社區服務與僑界凝聚的成果。

  • 呂宜珍表示，將延續歷任會長打下的基礎，持續推動公益服務、促進會員交流，並鼓勵更多年輕世代參與僑社，讓婦女會注入新活力。

  • 活動頒發獎學金給5位青年學子，並邀請獲獎代表分享求學心得；同時安排歌舞、小提琴、樂隊與摸彩，讓會員與嘉賓在歡樂中交流情誼。

灣區 夏威夷 舊金山

上一則

舊金山中華藝術學會 鄭澤傑接棒會長 續推中華藝術文化傳承

下一則

黑鷹廣場業主申請破產 居民擔憂改建康斗

延伸閱讀

金山灣區僑界歡送 朱永昌副處長、莊雅淑主任回台

金山灣區僑界歡送 朱永昌副處長、莊雅淑主任回台

加州台灣同鄉聯誼會 劉煥君接任會長

加州台灣同鄉聯誼會 劉煥君接任會長
泛太平洋暨東南亞婦女會日前選出2026-2028年會長鄔芳芳等領導階層

泛太平洋暨東南亞婦女會日前選出2026-2028年會長鄔芳芳等領導階層
亞城台商會理事會議 陳清霖連任會長

亞城台商會理事會議 陳清霖連任會長
賓州華人僑團聯盟費城市政廳前盛大舉行慶祝美國建國250週年文藝演出

賓州華人僑團聯盟費城市政廳前盛大舉行慶祝美國建國250週年文藝演出

熱門新聞

華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間曾「短期幫忙」工作。圖為舊金山國際航站樓排隊人潮。(本報檔案照)

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

2026-07-08 02:20
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，在網絡上廣受好評。（Google Maps）

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

2026-07-08 02:19
尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

2026-07-06 02:18
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34
聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

2026-07-06 17:23
位於Avenue of the Palms 490號、擁有148套單元的建築本周正式進入租賃市場。（Google Maps）

舊金山豪華公寓月租1.8萬元 免費家政服務瞄準這類人

2026-07-09 17:38

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣