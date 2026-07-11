我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

卡內基青年爵士樂團8/4登SFJAZZ 演出華裔新星改編作品

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
節目中將演出由舊金山本地華裔青年作曲家唐思語（Skylar Tang）重新編曲的...
節目中將演出由舊金山本地華裔青年作曲家唐思語（Skylar Tang）重新編曲的作品，成為本次音樂會的一大亮點。（取自唐思語個人網站）

由卡內基音樂廳（Carnegie Hall）培育的美國國家青年爵士樂團（NYO Jazz）將於8月4日晚間首度登上舊金山SFJAZZ舞台，隨後展開亞洲巡演，前往台中、上海及北京演出。

此次演出除邀請葛萊美獎及東尼獎得主、爵士名伶迪迪．布里姬沃特（Dee Dee Bridgewater）擔任特別嘉賓外，節目中還將演出由舊金山本地華裔青年作曲家唐思語（Skylar Tang）重新編曲的作品，成為本次音樂會的一大亮點。

SFJAZZ表示，音樂會採「Pay What You Wish」票價制度，票價20至75元，由觀眾自行選擇支付金額，希望讓更多民眾有機會欣賞這支代表全美最高水準的青年爵士樂團。

NYO Jazz成立於2018年，由卡內基音樂廳魏爾音樂學院（Weill Music Institute）創辦，每年透過全美競爭激烈的甄選，挑選22名16至19歲最優秀的青年爵士樂手免費參與暑期訓練、卡內基音樂廳演出及海外巡演。樂團成員被視為美國青年爵士演奏家的最高代表，也肩負文化交流大使角色，將爵士樂帶向世界各地。

唐思語是土生土長的舊金山音樂人，也是SFJAZZ高中全明星樂團（SFJAZZ High School All-Stars）校友，曾參與NYO Jazz演出。她目前同時就讀茱莉亞音樂學院（Juilliard School）及哥倫比亞大學（Columbia University），持續投入爵士創作與編曲研究。此次她的作品獲選納入NYO Jazz巡演曲目，不僅象徵她從青年演奏者成長為新世代作曲家，也讓舊金山培育出的爵士人才登上國際舞台。

另一名女性作曲家李智慧則出生於南韓，目前定居紐約布魯克林，是近年國際爵士樂壇備受矚目的新生代作曲家。

完成舊金山演出後，NYO Jazz將飛往亞洲，8月8日至9日在台中國家歌劇院演出，之後前往上海林肯爵士樂中心及北京藝術中心音樂廳，巡演至8月15日結束。

葛萊美獎及東尼獎得主、爵士名伶迪迪．布里姬沃特（Dee Dee Bridgewa...
葛萊美獎及東尼獎得主、爵士名伶迪迪．布里姬沃特（Dee Dee Bridgewater）。（卡內基音樂廳提供）

知名小號演奏家、作曲家暨教育家強森（Kris Johnson）今年擔任NYO J...
知名小號演奏家、作曲家暨教育家強森（Kris Johnson）今年擔任NYO Jazz巡演音樂總監及指揮。（卡內基音樂廳提供）

精華 FAQ

  • 這是NYO Jazz首度登上SFJAZZ舞台，並作為亞洲巡演前的首站演出。音樂會還採「Pay What You Wish」票價制度，讓更多觀眾能以彈性方式入場欣賞。

  • 唐思語是舊金山本地華裔青年作曲家，曾參與NYO Jazz演出，如今作品被選入巡演曲目。她從青年演奏者成長為新世代作曲家，也代表舊金山培育人才登上國際舞台。

  • 樂團將先於8/8至9日在台中國家歌劇院演出，接著前往上海林肯爵士樂中心與北京藝術中心音樂廳，整段亞洲巡演預計在8/15結束。

爵士樂 華裔 舊金山

上一則

AI公司瘋搶辦公室 下一波熱門城市曝光

下一則

媲美商務艙、攜手米其林 華航豪華經濟艙全面升級

延伸閱讀

布碌崙植物園 「7月爵士夜」五度回歸 每周四與民有約

布碌崙植物園 「7月爵士夜」五度回歸 每周四與民有約
徐學思作品 獲選作曲家協會演奏大會

徐學思作品 獲選作曲家協會演奏大會
「原聲」訪灣區 台灣原住民青年交流歌聲、文化

「原聲」訪灣區 台灣原住民青年交流歌聲、文化
追思MTT 舊金山交響樂團10月2日舉辦音樂會

追思MTT 舊金山交響樂團10月2日舉辦音樂會
談藝／舊金山交響樂團 有2個香港女總監

談藝／舊金山交響樂團 有2個香港女總監

熱門新聞

華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間曾「短期幫忙」工作。圖為舊金山國際航站樓排隊人潮。(本報檔案照)

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

2026-07-08 02:20
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，在網絡上廣受好評。（Google Maps）

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

2026-07-08 02:19
尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

2026-07-06 02:18
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34
聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

2026-07-06 17:23
紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現