卡內基青年爵士樂團8/4登SFJAZZ 演出華裔新星改編作品

節目中將演出由舊金山本地華裔青年作曲家唐思語（Skylar Tang）重新編曲的作品，成為本次音樂會的一大亮點。（取自唐思語個人網站）

由卡內基音樂廳（Carnegie Hall）培育的美國國家青年爵士樂 團（NYO Jazz）將於8月4日晚間首度登上舊金山 SFJAZZ舞台，隨後展開亞洲巡演，前往台中、上海及北京演出。

此次演出除邀請葛萊美獎及東尼獎得主、爵士名伶迪迪．布里姬沃特（Dee Dee Bridgewater）擔任特別嘉賓外，節目中還將演出由舊金山本地華裔 青年作曲家唐思語（Skylar Tang）重新編曲的作品，成為本次音樂會的一大亮點。

SFJAZZ表示，音樂會採「Pay What You Wish」票價制度，票價20至75元，由觀眾自行選擇支付金額，希望讓更多民眾有機會欣賞這支代表全美最高水準的青年爵士樂團。

NYO Jazz成立於2018年，由卡內基音樂廳魏爾音樂學院（Weill Music Institute）創辦，每年透過全美競爭激烈的甄選，挑選22名16至19歲最優秀的青年爵士樂手免費參與暑期訓練、卡內基音樂廳演出及海外巡演。樂團成員被視為美國青年爵士演奏家的最高代表，也肩負文化交流大使角色，將爵士樂帶向世界各地。

唐思語是土生土長的舊金山音樂人，也是SFJAZZ高中全明星樂團（SFJAZZ High School All-Stars）校友，曾參與NYO Jazz演出。她目前同時就讀茱莉亞音樂學院（Juilliard School）及哥倫比亞大學（Columbia University），持續投入爵士創作與編曲研究。此次她的作品獲選納入NYO Jazz巡演曲目，不僅象徵她從青年演奏者成長為新世代作曲家，也讓舊金山培育出的爵士人才登上國際舞台。

另一名女性作曲家李智慧則出生於南韓，目前定居紐約布魯克林，是近年國際爵士樂壇備受矚目的新生代作曲家。

完成舊金山演出後，NYO Jazz將飛往亞洲，8月8日至9日在台中國家歌劇院演出，之後前往上海林肯爵士樂中心及北京藝術中心音樂廳，巡演至8月15日結束。

葛萊美獎及東尼獎得主、爵士名伶迪迪．布里姬沃特（Dee Dee Bridgewater）。（卡內基音樂廳提供）

知名小號演奏家、作曲家暨教育家強森（Kris Johnson）今年擔任NYO Jazz巡演音樂總監及指揮。（卡內基音樂廳提供）