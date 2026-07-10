聖荷西越南社區紀念碑被盜 2嫌在逃 警公布監視器畫面徵線索

聖荷西警方公布越南紀念碑被盜視頻。(聖荷西警察局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西越南裔文化遺產花園內的紀念碑遭2名嫌犯在凌晨偷走破壞，警方公布監視器畫面並呼籲民眾提供線索，失竊雕像已尋回但嫌犯仍在逃。

根據聖荷西 警察局8日發布的監視器畫面，兩名嫌疑犯僅花了不到30分鐘，就偷走了一座對聖荷西越南 社區意義重大的紀念碑。

聖荷西信使報報導，警方公布了長達17分鐘的監視器畫面，顯示破壞者上個月公然闖入越南裔文化遺產花園（Vietnamese Heritage Garden），推倒了一座描繪南越士兵形象、高9呎（約2.7公尺）的紀念碑。除了這座重達1500磅（約680公斤）的雕像外，嫌疑人還被指控偷走了南越國旗、加州 州旗和美國國旗。

警方表示，犯案時使用的被盜商用卡車已被找回。調查人員確認，該車是在雕像被盜前約三天（6月18日）從Monterey Road一家企業被盜的。目前嫌疑人身分不明，犯案動機也不清楚，警探們正在徵集任何有助於調查的線索。

監視器畫面顯示，凌晨4時19分，一名嫌疑人在現場徘徊，並打開了路燈桿前地面上的一個設施檢修箱。幾分鐘後，那輛被偷的白色卡車從北側空地駛入畫面，可以看到一名嫌犯彎腰在倒下的雕像旁忙碌。然而，由於畫面昏暗且畫質模糊，不清楚他具體在做什麼、使用了什麼工具，也不清楚紀念碑最初是如何被推倒的。

凌晨4時24分，一名嫌犯駕駛卡車倒向紀念碑，另一名嫌犯則將繩索綁在雕像上。影片最後顯示，兩人利用車輛將這座重達1500磅的雕像拖向大門方向。

盜竊事件發生後，人們在紀念碑前看到了磚塊和混凝土碎片以及輪胎痕跡，這些痕跡一直延伸到花園北側的圍欄處。

當天下午晚些時候，警方在約一哩外找回了這座青銅雕像，地點位於Coyote Creek Trail與Five Wounds Trail的交匯處附近。這裡緊鄰叢林（The Jungle）營地，曾是該市最大的遊民聚居區，已於4月被清理。

座名為「感謝美國」（Thank You America）的紀念碑由藝術家阮團（Tuan Nguyen）創作，於2024年揭幕。它描繪了一名南越士兵與一名美軍士兵在越南戰爭期間並肩站立的場景。

聖荷西擁有越南境外規模最大的越南裔社群，居住約14萬名越南裔居民。市議員Bien Doan呼籲居民協助警方調查。「就像社區裡的許多人一樣，我對所發生的一切感到痛心。這座紀念碑對我們的越南裔社區意義重大，看到它遭到破壞令人深感痛苦。」

市長馬漢（Matt Mahan）呼籲社區民眾協助相關部門逮捕嫌疑人。「越南裔文化遺產花園旨在紀念那些助力塑造了聖荷西的眾多家庭的歷程；針對我們共同歷史的破壞行為絕不容。」

警方呼籲能夠認出嫌疑人、目擊了事件經過或掌握相關資訊的居民，透過電子郵件（[email protected]）或電話（408-277-4521）聯繫警探Naquann Cobb。