灣區高中生 6成不堪大學升學競爭壓力

一項調查研究顯示，大學入學競爭壓力過大，讓灣區青少年不堪重負。示意圖。（Pexels）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，AIM Ideas Lab於2025年從270多名學生中收集的數據表明，近60%的學生每周甚至每天都感到不堪重負。「灣區 青少年心理健康 狀況」調查發現了一個普遍規律：11年級和12年級學生報告的壓力水平最高，通常由繁重的課程作業和大學申請所致。

金莎拉（Sarah Kim，音譯）在庫比蒂諾高中（Cupertino High）的經歷，迄今為止就像是一場為了追求學業完美而永不停歇的競賽。作為即將升入11 年級的學生，她知道情況只會越來越糟。

「很容易就被學業和壓力所困，」她說，「我想我會試著一次只專注於一件事。」

在像她所在的這所成績優異的高中裡，校園文化可能會變成一個「回音室」，走廊上的談話幾乎都圍繞著AP課程、標準化考試成績以及進入常春藤盟校的願望展開。許多像金莎拉這樣的學生都知道這種壓力是不健康的，但還是隨波逐流。

聖塔克拉拉高中（Santa Clara High School）的肯德里克（Alexander Kendrick）即將升入11 年級，他對此深有同感。

他表示，許多學生將成功與否的衡量標準放在了被哪所大學錄取上。「很多孩子，他們更在意學校的名頭，而不是能從中獲得什麼，」他說。

庫比蒂諾高中的應屆畢業生拉戈扎爾（Atrisa Raghozar）回顧了這種狀態如何塑造了她的高中生涯。

「真的很難不去比較，不去想『如果當初我能做得不一樣該多好』，」她說，「這種想法會永遠深植於我的腦海中。」

學生們為了追求聲望而犧牲自身福祉，最終導致身心俱疲。學生們表示，「學術認可」這種有毒的文化正在給他們留下持久的影響，即使在畢業之後也是如此。

金莎拉則試圖採取一種更積極的心態。「對我來說，我真的不想陷入相互比較的陷阱，」她說，「我和朋友們都在做不同的事情，我們都有不同的心態。」

當大學錄取通知終於到來時，多年壓力的積聚可能會導致精疲力竭，尤其是當事情沒有按計畫進行時。對於拉戈扎爾來說，那些拒信和失望徹底改變了她的心態和動力。

「我好幾天都不敢出門，還逃了幾天課，」她說。根深蒂固的「比校名」文化讓人很難擺脫那種不滿的情緒。

這種追求卓越的壓力一直伴隨著拉戈扎爾，從高中延續到了她作為新生在南加州斯克里普斯學院（Scripps College）的新天地。這所學校固然聲名顯赫，但在庫比蒂諾高中的視野中卻並不在關注範圍內。