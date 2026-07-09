我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

灣區高中生 6成不堪大學升學競爭壓力

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項調查研究顯示，大學入學競爭壓力過大，讓灣區青少年不堪重負。示意圖。（Pexe...
一項調查研究顯示，大學入學競爭壓力過大，讓灣區青少年不堪重負。示意圖。（Pexels）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，AIM Ideas Lab於2025年從270多名學生中收集的數據表明，近60%的學生每周甚至每天都感到不堪重負。「灣區青少年心理健康狀況」調查發現了一個普遍規律：11年級和12年級學生報告的壓力水平最高，通常由繁重的課程作業和大學申請所致。

金莎拉（Sarah Kim，音譯）在庫比蒂諾高中（Cupertino High）的經歷，迄今為止就像是一場為了追求學業完美而永不停歇的競賽。作為即將升入11 年級的學生，她知道情況只會越來越糟。

「很容易就被學業和壓力所困，」她說，「我想我會試著一次只專注於一件事。」

在像她所在的這所成績優異的高中裡，校園文化可能會變成一個「回音室」，走廊上的談話幾乎都圍繞著AP課程、標準化考試成績以及進入常春藤盟校的願望展開。許多像金莎拉這樣的學生都知道這種壓力是不健康的，但還是隨波逐流。

聖塔克拉拉高中（Santa Clara High School）的肯德里克（Alexander Kendrick）即將升入11 年級，他對此深有同感。

他表示，許多學生將成功與否的衡量標準放在了被哪所大學錄取上。「很多孩子，他們更在意學校的名頭，而不是能從中獲得什麼，」他說。

庫比蒂諾高中的應屆畢業生拉戈扎爾（Atrisa Raghozar）回顧了這種狀態如何塑造了她的高中生涯。

「真的很難不去比較，不去想『如果當初我能做得不一樣該多好』，」她說，「這種想法會永遠深植於我的腦海中。」

學生們為了追求聲望而犧牲自身福祉，最終導致身心俱疲。學生們表示，「學術認可」這種有毒的文化正在給他們留下持久的影響，即使在畢業之後也是如此。

金莎拉則試圖採取一種更積極的心態。「對我來說，我真的不想陷入相互比較的陷阱，」她說，「我和朋友們都在做不同的事情，我們都有不同的心態。」

當大學錄取通知終於到來時，多年壓力的積聚可能會導致精疲力竭，尤其是當事情沒有按計畫進行時。對於拉戈扎爾來說，那些拒信和失望徹底改變了她的心態和動力。

「我好幾天都不敢出門，還逃了幾天課，」她說。根深蒂固的「比校名」文化讓人很難擺脫那種不滿的情緒。

這種追求卓越的壓力一直伴隨著拉戈扎爾，從高中延續到了她作為新生在南加州斯克里普斯學院（Scripps College）的新天地。這所學校固然聲名顯赫，但在庫比蒂諾高中的視野中卻並不在關注範圍內。

精華 FAQ

  • AIM Ideas Lab於2025年蒐集270多名學生資料後發現，近60%的灣區學生每周甚至每天都感到不堪重負，顯示升學壓力已成為普遍現象。

  • 調查指出，11年級和12年級學生的壓力最高，主要來自繁重的課業、AP課程要求，以及為大學申請和錄取結果準備的長期焦慮。

  • 文章指出，許多成績優異的高中形成以AP、考試成績和名校錄取為中心的比較文化，學生即使知道不健康，仍會隨波逐流，造成身心俱疲。

灣區 升學 心理健康

上一則

加州保險危機下誰最省？灣區這縣房屋保費最低 舊金山最貴

下一則

加州科學院夏日展 水族館「新住戶」成亮點

延伸閱讀

青少年暑假打工難 專家：入門職缺逐漸消失

青少年暑假打工難 專家：入門職缺逐漸消失
大又美法為聯邦學貸設定上限 想從醫學生被迫重新考慮

大又美法為聯邦學貸設定上限 想從醫學生被迫重新考慮
舉報公校放水竄改成績遭報復 高中教師告到聯邦

舉報公校放水竄改成績遭報復 高中教師告到聯邦
跨時空的校友(下)

跨時空的校友(下)
新州1學區194生 高中未畢業已獲副學士

新州1學區194生 高中未畢業已獲副學士

熱門新聞

華女去年持旅遊簽證來美三個月，但今年再次入境時，卻遭拒並遣返；主因是去年滯美期間曾「短期幫忙」工作。圖為舊金山國際航站樓排隊人潮。(本報檔案照)

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

2026-07-08 02:20
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，在網絡上廣受好評。（Google Maps）

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

2026-07-08 02:19
紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20
尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

2026-07-06 02:18
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34
聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

2026-07-06 17:23

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%