管不住熊孩子吵鬧？ 灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好
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紐約郵報(New York Post)報導，在目睹了諸如孩子們在餐廳裡來回奔跑、家長在卡座上更換臭烘烘的尿布等「瘋狂」行為之後，舊金山灣區一位餐館老闆在自己的中餐廳「Chez Xue」向未能管好調皮孩子的家長收取高達327美元的罰款，此舉繼而引發熱議。
在舊金山南部經營兩家餐廳的店主薛友友(You You Xue，音譯)表示，他曾對那些活潑好動的小孩的父母處以罰款，這些孩子在他位於佛斯特市的餐廳砸壞了信用卡讀卡器、用餐具在餐桌上刻畫「圖案」，還打碎了茶杯。
「我的員工、服務員被迫代替其父母來管教孩子。這不是他們的本職工作，」薛友友說，「現在的育兒方式變得太隨意了，我知道如果我像這些孩子那樣表現，早就被揍得滿地找牙了。」
這家休閒餐廳的菜單需通過二維碼查看，其中包含一條提醒，要求家長「請管好您的孩子」。
「Chez Xue是一家適合家庭用餐的餐廳，但是，我們不是遊樂場，」提示信息寫道。
據該提示信息顯示，有一家人的孩子不慎將信用卡讀卡器摔落導致屏幕損壞，被收取了327.03美元；還有一位家長因孩子用餐具在餐桌上刻字而被罰款109.38美元；另有一位倒霉的家長因打碎了一個茶杯而被收取了5.37美元。
如果孩子完全是無意中弄壞物品，家長無需付費。但薛友友在目睹近年來顧客行為「日益惡化」後，認為這一政策是必要的。
「我們並不怪孩子們。我為這家餐廳能保持平易近人的風格、讓人們可以帶著全家一起來用餐而感到非常自豪，」他說，「這是為了提醒那極少數沒有盡到責任的家長，請履行你們的職責，這樣我們才能做好我們的工作。」
這項嚴格政策在網上瘋傳後，薛友友在X平台上獲得了許多網友的讚譽。
「『溫柔育兒』(Gentle parents)的父母正在養育『迷你恐怖分子』，這讓我改變了想法，」阿科斯塔( Camilo Acosta)寫道，他此言暗指當下流行的「溫柔育兒」理念。
「他們應該給那些在孩子搗亂時當眾管教的父母，或者給表現出色的孩子提供折扣，」名為史蒂文斯(Zach Stevens)的用戶補充。
薛友友在X平台分享稱，自發布該通知以來，顧客的不當行為已急遽減少。這位擁有10年餐飲經驗的店主表示，他很高興這則引發熱議的故事引發了關於餐廳日常困境的討論。
「尊重餐廳和其他客人，不要把這裡當成遊樂場。這只是常識而已，」他說。
店主表示，部分孩子在店內奔跑、破壞讀卡器、用餐具刻桌，甚至打碎茶杯，員工又得代替家長管教，因此認為需以罰款提醒家長負責。 只要孩子造成實際損壞，家長就可能被收費，例如摔壞信用卡讀卡器、在桌上刻字或打碎器皿；若屬無意輕微失誤，店方則不一定追究。 消息在X平台傳開後，多數網友稱讚店主有魄力，認為可改善用餐秩序；店方也表示，自從公告發布後，顧客的不當行為已明顯減少。
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店主表示，部分孩子在店內奔跑、破壞讀卡器、用餐具刻桌，甚至打碎茶杯，員工又得代替家長管教，因此認為需以罰款提醒家長負責。
只要孩子造成實際損壞，家長就可能被收費，例如摔壞信用卡讀卡器、在桌上刻字或打碎器皿；若屬無意輕微失誤，店方則不一定追究。
消息在X平台傳開後，多數網友稱讚店主有魄力，認為可改善用餐秩序；店方也表示，自從公告發布後，顧客的不當行為已明顯減少。
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