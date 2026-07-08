我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

管不住熊孩子吵鬧？ 灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

調查：麻州賭場免費巴士接駁 鎖定亞裔剝削

管不住熊孩子吵鬧？ 灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，...
灣區佛斯特市中餐廳「Chez Xue」因吵鬧的孩子破壞店內環境而對家長處以罰款，在網絡上廣受好評。（Google Maps）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：灣區中餐館對失管孩子家長開罰，最高達327美元。
  • 重點二：店主指孩子破壞設備、刻桌與打碎茶杯，影響營運。
  • 重點三：網路多數支持此舉，店方稱已明顯減少失序行為。

紐約郵報(New York Post)報導，在目睹了諸如孩子們在餐廳裡來回奔跑、家長在卡座上更換臭烘烘的尿布等「瘋狂」行為之後，舊金山灣區一位餐館老闆在自己的中餐廳「Chez Xue」向未能管好調皮孩子的家長收取高達327美元的罰款，此舉繼而引發熱議。

在舊金山南部經營兩家餐廳的店主薛友友(You You Xue，音譯)表示，他曾對那些活潑好動的小孩的父母處以罰款，這些孩子在他位於佛斯特市的餐廳砸壞了信用卡讀卡器、用餐具在餐桌上刻畫「圖案」，還打碎了茶杯。

「我的員工、服務員被迫代替其父母來管教孩子。這不是他們的本職工作，」薛友友說，「現在的育兒方式變得太隨意了，我知道如果我像這些孩子那樣表現，早就被揍得滿地找牙了。」

這家休閒餐廳的菜單需通過二維碼查看，其中包含一條提醒，要求家長「請管好您的孩子」。

「Chez Xue是一家適合家庭用餐的餐廳，但是，我們不是遊樂場，」提示信息寫道。

據該提示信息顯示，有一家人的孩子不慎將信用卡讀卡器摔落導致屏幕損壞，被收取了327.03美元；還有一位家長因孩子用餐具在餐桌上刻字而被罰款109.38美元；另有一位倒霉的家長因打碎了一個茶杯而被收取了5.37美元。

如果孩子完全是無意中弄壞物品，家長無需付費。但薛友友在目睹近年來顧客行為「日益惡化」後，認為這一政策是必要的。

「我們並不怪孩子們。我為這家餐廳能保持平易近人的風格、讓人們可以帶著全家一起來用餐而感到非常自豪，」他說，「這是為了提醒那極少數沒有盡到責任的家長，請履行你們的職責，這樣我們才能做好我們的工作。」

這項嚴格政策在網上瘋傳後，薛友友在X平台上獲得了許多網友的讚譽。

「『溫柔育兒』(Gentle parents)的父母正在養育『迷你恐怖分子』，這讓我改變了想法，」阿科斯塔( Camilo Acosta)寫道，他此言暗指當下流行的「溫柔育兒」理念。

「他們應該給那些在孩子搗亂時當眾管教的父母，或者給表現出色的孩子提供折扣，」名為史蒂文斯(Zach Stevens)的用戶補充。

薛友友在X平台分享稱，自發布該通知以來，顧客的不當行為已急遽減少。這位擁有10年餐飲經驗的店主表示，他很高興這則引發熱議的故事引發了關於餐廳日常困境的討論。

「尊重餐廳和其他客人，不要把這裡當成遊樂場。這只是常識而已，」他說。

在舊金山南部經營兩家餐廳的店主You You Xue。（取自youyouxue的...
在舊金山南部經營兩家餐廳的店主You You Xue。（取自youyouxue的instagram網頁）

精華 FAQ

  • 店主表示，部分孩子在店內奔跑、破壞讀卡器、用餐具刻桌，甚至打碎茶杯，員工又得代替家長管教，因此認為需以罰款提醒家長負責。

  • 只要孩子造成實際損壞，家長就可能被收費，例如摔壞信用卡讀卡器、在桌上刻字或打碎器皿；若屬無意輕微失誤，店方則不一定追究。

  • 消息在X平台傳開後，多數網友稱讚店主有魄力，認為可改善用餐秩序；店方也表示，自從公告發布後，顧客的不當行為已明顯減少。

灣區 中餐館 舊金山

上一則

「帳戶有可疑活動」主播收詐騙短信 2天損失7.2萬元

下一則

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

延伸閱讀

把法拉利當溜滑梯 4童又踩又敲 家長只想賠5千修車費

把法拉利當溜滑梯 4童又踩又敲 家長只想賠5千修車費
送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界
紐約1歲童吃爆米花噎死 醉母等他「冷硬發青」才報警 下場慘了

紐約1歲童吃爆米花噎死 醉母等他「冷硬發青」才報警 下場慘了
加州台灣餐廳收這費用 吃過8400中餐廳的他也意外

加州台灣餐廳收這費用 吃過8400中餐廳的他也意外
張景森稱北市家長4成接送小孩養出媽寶 網友：南部就沒接送小孩？

張景森稱北市家長4成接送小孩養出媽寶 網友：南部就沒接送小孩？

熱門新聞

紅寶石公主號全船共有3032名乘客與1144名船員，其中102名乘客與23名船員在航程期間通報腸胃不適，主要症狀包括腹瀉與嘔吐。（取自谷歌街景）

20天從舊金山往返阿拉斯加 紅寶石公主號125人染諾羅病毒

2026-07-03 02:20
尖峰國家公園最具特色的洞穴，是由巨大落石堆疊形成，遊客需穿越狹窄岩縫，成為園區最受歡迎的健行景點之一。（記者王子涵╱攝影）

尖頂國家公園 距南灣2小時車程 探洞露營新選擇

2026-07-06 02:18
舊金山今夏房租屢創新高，標價再貴也都有人租，部分地區租金甚至比去年同期高出50%。(美聯社)

舊金山今夏房租大漲50% 這房型租金全美最貴

2026-07-07 15:34
聯邦通訊委員會(FCC)批准了AT&T公司終止固定電話服務的申請。(AI生成)

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

2026-07-06 17:23
「Asia Live」在聖塔克拉拉開業，向食客呈現亞洲各地的烹飪精華。圖中左上人像即是George Chen。（取自Asia Live網頁）

「Asia Live」 在聖塔克拉拉Valley Fair購物中心開業

2026-06-27 02:18
思科系統公司(Cisco Systems)宣布灣區裁員471人，7月13日生效。(谷歌地圖)

灣區裁員風暴升級 半年狂砍逾1萬職缺 超去年總和

2026-06-30 16:21

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強