史丹福大學發行微型眼部植入物 助盲人重拾閱讀能力

史丹福大學科學家帕蘭克發明了一種微型眼部植入物，幫助盲人重拾閱讀能力。(Stanford Medicine官網圖片)

AI摘要 文章摘要整理： 史丹福大學研發的微型視網膜假體已讓歐洲多名盲人恢復部分視力，能閱讀、辨認人臉並重新生活；該技術正等待歐洲與美國監管批准。

史丹福大學 一位科學家發明了一種微型眼部植入物，幫助盲人重拾閱讀能力。鉛筆尖大小的晶片植入眼內後，幫助歐洲數十位成年盲人恢復了部分視力，能夠再次繪畫、辨認人臉，甚至還能給孫輩讀書。

這種名為視網膜假體植入物的裝置，是首個能改善老年人常見盲症患者視力的類似產品。在美國，大約有100萬人患有這種盲症。

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這一裝置由史丹福大學科學家發明，目前由位於阿拉米達的醫療技術公司Science Corp生產。迄今為止，所有臨床試驗均在歐洲進行。該公司希望今年夏天能獲得歐洲監管機構的批准，屆時將能為歐洲大陸的更多患者提供該裝置。

美國患者則需要等待更長時間，因為公司目前才剛開始向聯邦食品藥物管理局（FDA ）申請批准。即便如此，「這仍然意義重大，」美國防盲基金會執行長門佐(Jason Menzo)表示， 「這個設備有兩個好處，一是實實在在的恢復視力的好處，」他說，「二是希望。僅僅是知道有這樣一種技術存在，僅僅是這項技術的前景，無論最終是否有人能用上它，都能鼓舞人心。」

這個設備是由史丹福大學的眼科醫生帕蘭克（Daniel Palanker）發明，他也是一位擁有電子工程背景的醫生。之前曾為白內障手術製造雷射器，而正是這段經歷讓他對研發視網膜假體產生了興趣。 「以前人們用導線來做，我覺得這對眼睛來說完全不自然，」他說。

他設計了一種利用光能發電並激活細胞以恢復部分視力的設備。他於2004年研發出第一個設備，並在一年後發表了第一篇相關論文。在動物試驗之後，帕蘭克將設備出售給一家法國新創公司，該公司於2018年開始進行人體臨床試驗。 2024年，Science Corp.接管了該設備。

最近一項針對歐洲32名患者的試驗結果於10月發表在「新英格蘭醫學雜誌」。這些患者在試驗開始時視力極低－最好的情況也只能看到標準視力表上的第一個字母。植入義眼後，27名患者恢復了閱讀能力，平均每位患者的視力增加了五行。

義眼裝置使用一個表面覆蓋著太陽能板的圓盤，植入在視網膜後方。植入圓盤後，患者需要配戴特殊眼鏡，眼鏡上的攝影機可以捕捉真實世界的影像，並透過近紅外線投影機將這些影像投射到植入物上。

太陽能板隨後將紅外光轉換成電訊號，眼內殘存的細胞可以感知這些訊號並將其傳遞給大腦。 「這讓我們能夠繼續利用大部分功能性眼部解剖結構，」「科學」雜誌視覺醫學總監布羅迪（Frank Brodie）說。

「在此之前，」帕蘭克說，「人們嘗試用義眼恢復視力，但得到的只是光線和形狀。我認為我們成功了，因為我們能夠正確地編碼訊息，而大腦能夠將這些訊息理解為視覺。」