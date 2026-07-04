13英里「金門十二景」步道本周亮相 串聯金山地標

「金門十二景」（Golden Gate Dozen）的步道全長13英里，官方還特別設計了一款卡通吉祥物來紀念這趟旅程：一個歡樂的「甜甜圈」。（金門國家公園保護協會官網）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山推出全新13英里都市健行路線金門十二景，串聯12處國家公園景點，並以甜甜圈吉祥物與線上導航吸引健行、騎車與慢跑民眾。

舊金山 紀事報報導，舊金山一條全新、橫跨全城的健行步道於本周正式亮相，這條名為「金門十二景」（Golden Gate Dozen）的步道全長13英里，成功串聯起舊金山數個最具代表性的地標。

金門國家公園保護協會（Golden Gate National Parks Conservancy）與金門國家娛樂區（Golden Gate National Recreation Area）於周三聯合發表這項計畫。該步道為喜愛健行、騎單車或慢跑的民眾提供了一條全新路線，能一舉造訪舊金山境內的12處國家公園景點，其中包括要塞公園（Presidio）、蘭茲角（Lands End）以及大洋灘（Ocean Beach）。

這條都市步道完全沿用現有的步道、人行道與街道。起點設於城市北側的克里西菲爾德公園（Crissy Field），大致沿著海灣海岸向西延伸，隨後轉向南方，沿著舊金山的海岸線一路鋪展，最後抵達終點法尼根堡（Fort Funston）。

目前，這條步道的確切路線與導航資訊已在知名戶外網站及應用程式AllTrails，以及保護協會的官方網站上架。雖然目前沿途尚未設置實體的步道徽章或標記，但現有作為路線主要幹道的走廊皆設有明確的指示牌。

有趣的是，官方還特別設計了一款卡通吉祥物來紀念這趟旅程：一個歡樂的「甜甜圈」，這正是取自步道沿途造訪「一打(12)處」公園景點的趣味諧音。健行者在沿途的要塞公園遊客中心（Presidio Visitor Center）、保溫小屋（Warming Hut）以及蘭茲角觀景台（Lands End Lookout）時，還可以收集這款甜甜圈的紀念貼紙。

景點不僅包含尖兵堡（Fort Point）和貝克海灘（Baker Beach）等知名勝地，還涵蓋了較少人造訪的中國海灘（China Beach）和蘇特羅高地（Sutro Heights）。這些目的地承載了這座城市的歷史縮影—從原住民奧洛尼族（Ohlone）的定居地、南北戰爭到民權運動的抗爭史，同時也坐擁舊金山最壯麗的風光，包括太平洋與金門大橋的經典美景。

這條新步道的概念與舊金山行之有年的「跨城步道」（Crosstown Trails）類似，皆是在現有的步道、階梯和人行道上規劃出指定路線，穿梭於舊金山的各個社區之間。此前，這類都市健行路線在當地已相當受到歡迎。