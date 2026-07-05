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西尼羅病毒感染 沙縣出現今年首例確診

編譯組/綜合報導
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長堤市證實，當地出現今年首例西尼羅病毒人類感染病例，也是加州2026年首例；第二...
長堤市證實，當地出現今年首例西尼羅病毒人類感染病例，也是加州2026年首例；第二例出現在沙加緬度。（美聯社）

沙加緬度縣衛生官員2日宣布，該縣出現今年首例西尼羅病毒人類感染病例。公共衛生局指出，,一名60多歲的女性確診感染此疾病，目前仍在康復中。這是加州今年第二例由蚊蟲傳播的西尼羅病毒人類病例，第一例是在長堤市。

沙加緬度–宇洛蚊蟲及病媒控制區經理Gary Goodman發表聲明：「這起人類病例證實西尼羅病毒正在活躍傳播，居民面臨的風險正在增加。」他說:「居民做好防護措施十分重要，因為只需被一隻帶有病毒的蚊子叮咬一次，就足以感染此病毒。」

自蚊蟲季節（通常為5月至10月）開始以來，西尼羅病毒的活躍程度上升。自5月20日起，該區官員已檢測出31隻死鳥及20份蚊蟲樣本呈病毒陽性反應，此病毒在沙加緬度縣及宇洛縣已被視為地方性流行病。沙加緬度公共衛生官Dr. Phuong Luu警告，儘管約80%的人類感染病例並無症狀，但部分人士，尤其是年長者及免疫系統較弱者，可能出現嚴重併發症。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)資料，約每五名感染者中就有一人會出現類似流感的輕微症狀，包括發燒、頭痛、身體痠痛、關節疼痛、嘔吐、腹瀉及皮疹，且康復後疲勞虛弱感仍可能持續數月。極罕見情況下，病毒可能侵犯中樞神經系統，引發腦炎或腦膜炎，須住院治療，甚至可能致命。

該區官員將持續進行密集監測，包括誘捕及檢測蚊蟲、追蹤死鳥通報、處理孳生源及執行成蚊防治措施。由於國慶日戶外活動多，Gary Goodman呼籲居民做好防蚊準備，並建議遵循「防蚊原則」:1.排水：清除積水以消除孳生地；2.避開黎明與黃昏等蚊蟲活躍時段外出；3.適當穿著長袖長褲；4.正確使用含DEET、派卡瑞丁或檸檬桉樹油成分的驅蟲劑防護自身；5.確保門窗紗網完好無損，防止蚊蟲入侵室內。如遇蚊蟲相關問題，民眾可洽詢該區工作人員，電話800-429-1022或造訪FightTheBite.net查詢更多資訊。

精華 FAQ

  • 公共衛生局宣布，感染者是一名六十多歲女性，目前仍在康復中。這也是沙加緬度縣今年第一起人類確診病例，顯示病毒已在當地社區持續存在。

  • 因為近期檢出多份蚊蟲與死鳥樣本呈陽性，且人類病例已出現，代表病毒正在活躍傳播。官員指出，只要被帶病毒蚊子叮一次就可能感染。

  • 建議清除積水、避開黎明與黃昏外出、穿著長袖長褲、使用含DEET等驅蟲劑，並保持門窗紗網完整，以降低被帶病毒蚊子叮咬的機會。

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