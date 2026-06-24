灣區遠距上班比率高 恐影響心理健康

對獨居的人而言，太多遠距上班對心理健康更有負面影響。(pexels.com)

一項新研究指出，在家工作有一大弊端，但也不能一概而論，適量的遠距上班其實最好。

舊金山 紀事報報導，本月發表在科學期刊（Journal Science）上的一項研究報告，對那些仍在居家辦公的人來說，傳遞出一個令人擔憂的訊息–尤其是在舊金山灣區 ，因為此地的遠距辦公比率幾乎高於美國其他任何地方。

居家辦公可以更靈活地兼顧照顧家人和孩子，減少通勤時間，並提高工作滿意度，但這項研究發現，遠距辦公可能會損害心理健康 ，使人感到更加孤獨、焦慮和憂鬱。

這項研究是少數幾項檢視遠距辦公如何影響員工長期心理健康（而不僅僅是生產力和留任率）的研究之一。但這項研究的結論有一個明顯的限制。

研究人員並未檢視混合辦公人員的心理健康狀況–儘管灣區乃至全美各地許多人現在都選擇每周在家辦公和在辦公室辦公相結合的方式。其他研究表明，混合辦公模式似乎最有利於員工的身心健康和工作效率。

這項研究比較了2011年至2024年間遠距辦公人員和非遠距辦公人員的心理健康變化，發現遠距辦公人員的心理健康壓力增幅更大，更有可能尋求心理健康專家的幫助，也更有可能服用處方藥治療心理健康問題。

研究人員分析了2011年至2024年間約58.8萬名美國員工的調查數據，數據不包括2020年和2021年疫情高峰期。遠距辦公人員的職位包括軟體工程師和行銷人員等；非遠距辦公人員的職位包括護士和機械工程師等。

研究發現，遠距辦公人員獨自工作的時間更長，下班後的社交活動也更少。獨居者尤其感到孤立。但專家表示，完全遠距辦公和混合辦公模式之間的差異會對心理健康產生至關重要的影響。

另自行研究這類議題的紐約大學全球公共衛生學院副教授奎瓦斯（Adolfo Cuevas）表示，每周遠距辦公三天或以上者，與更高的憂鬱風險有關。

奎瓦斯說︰「我們發現存在一種金髮姑娘效應（Goldilocks effect），即那些每周在家辦公兩天的人往往心理健康狀況更好，因為他們擁有更好的工作與生活平衡。」