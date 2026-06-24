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心理健康獲改善 市議員菲爾德下周復工

編譯組／綜合報導
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舊金山市議員菲爾德休假三個月後，將於下周重返崗位。(本報檔案照)
舊金山市議員菲爾德休假三個月後，將於下周重返崗位。(本報檔案照)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，市議員菲爾德（Jackie Fielder）在因心理健康危機休假三個月後，計畫於下周恢復工作。

在周二（23日）發布於社交媒體的一段視頻中，菲爾德說，她將於下周一（29日）返回崗位。「我現在頭腦清醒、心態平穩，並渴望再次履行這一職責。」

3月下旬，菲爾德曾向多家媒體透露，她因「一場嚴重的個人健康危機」住院治療，並考慮辭職。數日後，她的工作人員宣布，她暫無立即辭職的計畫，但將暫時脫離第九選區辦公室的日常事務三個月，以便恢復健康。

「我離開這份我深愛的工作，並非出於本意，而是因為我的心理健康迫使我這樣做，對此我毫不羞愧，」菲爾德在視頻中說道。

她說，自己的成年生活一直是一段「心理健康之旅」。自2023年初啟動競選活動以來，她一直「以每小時100哩的速度奔波」，並「常常感覺這個選區和這座城市的重擔都壓在自己肩上」。但她表示，遠離市政廳的這段時光讓她意識到，社區團體、倡導者以及她的同事們都在共同分擔領導和代表該選區的重擔。

就在她決定暫離職務前不久，其辦公室因一份洩露的備忘錄成為市律師（City Attorney）調查的焦點，且她四名立法助理中的一人突然離職。菲爾德的幕僚長否認辦公室內任何人對此次洩密負責，該洩密涉及一份機密備忘錄，詳細列舉了設立RESET中心（一家由市政府運營的毒品注射中心）所涉及的法律風險。針對此次洩密事件的調查仍在進行中。

這三個月期間，她的工作人員一直保持辦公室正常運轉，並回應選民訴求。在周二發布的一份新聞稿中，菲爾德辦公室表示，她將於7月在選區各地舉行「傾聽會」（listening sessions）。

菲爾德感謝她的工作人員、同事以及市長。還鼓勵其他正在與心理健康問題作鬥爭的人尋求支持，「我就是一個活生生的例子，證明人是可以回歸並康復的」。

精華 FAQ

  • 她在周二發布的社群影片中表示，自己將於下周一返回崗位，結束為期三個月的休假，重新投入第九選區市議員職務。

  • 菲爾德先前因一場嚴重的個人健康危機住院，之後暫離日常辦公三個月，以專注恢復心理健康，並一度考慮過辭職。

  • 她的工作人員持續維持辦公室運作並回應選民需求；同時，涉及洩露機密備忘錄的市律師調查仍在進行，尚未有最終結論。

心理健康 舊金山

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