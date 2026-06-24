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活化空店 市府砸300萬補助39家小商業進駐金山 華埠增2家

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山補助39家小商業進駐空置店面，華埠將新增兩家。(記者李怡╱攝影)
舊金山補助39家小商業進駐空置店面，華埠將新增兩家。(記者李怡╱攝影)

舊金山市經濟與勞工發展辦公室（OEWD）23日表示，舊金山投入超過300萬美元補助39家小型企業進駐空置店面，其中華埠將迎來兩家新店，盼藉此帶動商圈人潮、降低店面空置率，讓市區恢復經濟活力。

本次的「店面機會補助計畫」提供每家業者5萬至10萬美元補助，可用於店面裝修、設備採購、存貨及申請許可，同時提供租約及開店流程等免費輔導，協助業者順利開業。

此次獲補助的39家小商業分布於華埠、市中心、米慎區、田德隆、灣景區等八大商圈，涵蓋餐廳、咖啡館、零售店及生活服務業。

其中華埠新增的兩家商家為Fanoos Grills及Church California，預計將於2027年前陸續開業，市中心也將有多家新餐廳、咖啡館及烘焙店加入，為市區注入更多商業活力。

舊金山市府表示，小商家是社區經濟的重要支柱，也是吸引居民和遊客走進各個商圈的關鍵。希望透過補助降低創業成本，讓更多空置店面重新亮燈，也讓居民有更多吃飯、購物和休閒的新選擇。

華裔居民而言，這項計畫代表華埠商業仍持續有新店投入，也反映舊金山正持續投資各社區商圈，希望透過新店進駐帶動人潮，促進地方經濟復甦。

精華 FAQ

  • 市府希望透過資助小商業進駐空置店面，降低店面空置率，帶動華埠與其他商圈的人潮，並讓市區重新恢復經濟活力與商業氣息。

  • 每家業者可獲5萬至10萬美元，支應店面裝修、設備採購、存貨與申請許可，同時還有租約及開店流程等免費輔導，降低創業門檻。

  • 華埠將迎來Fanoos Grills與Church California兩家新店，預計在2027年前陸續開業，顯示當地商業仍持續吸引新業者進駐。

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