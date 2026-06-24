活化空店 市府砸300萬補助39家小商業進駐金山 華埠增2家

舊金山補助39家小商業進駐空置店面，華埠將新增兩家。(記者李怡╱攝影)

舊金山 市經濟與勞工發展辦公室（OEWD）23日表示，舊金山投入超過300萬美元補助39家小型企業進駐空置店面，其中華埠 將迎來兩家新店，盼藉此帶動商圈人潮、降低店面空置率，讓市區恢復經濟活力。

本次的「店面機會補助計畫」提供每家業者5萬至10萬美元補助，可用於店面裝修、設備採購、存貨及申請許可，同時提供租約及開店流程等免費輔導，協助業者順利開業。

此次獲補助的39家小商業分布於華埠、市中心、米慎區、田德隆、灣景區等八大商圈，涵蓋餐廳、咖啡館、零售店及生活服務業。

其中華埠新增的兩家商家為Fanoos Grills及Church California，預計將於2027年前陸續開業，市中心也將有多家新餐廳、咖啡館及烘焙店加入，為市區注入更多商業活力。

舊金山市府表示，小商家是社區經濟的重要支柱，也是吸引居民和遊客走進各個商圈的關鍵。希望透過補助降低創業成本，讓更多空置店面重新亮燈，也讓居民有更多吃飯、購物和休閒的新選擇。

對華裔 居民而言，這項計畫代表華埠商業仍持續有新店投入，也反映舊金山正持續投資各社區商圈，希望透過新店進駐帶動人潮，促進地方經濟復甦。