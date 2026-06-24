奇諾大學城1圖書館爆槍擊 18歲嫌被捕

18歲嫌犯賽爾(Bradley Scott Sayer)。(布特縣警局╱美聯社)

位於舊金山 東北邊150哩的大學城奇諾（Chino），22日傍晚縣立圖書館發生槍擊 案造成兩人死亡，18歲的嫌犯已被逮捕，據稱他痴迷於可倫拜校園槍擊案式的暴力。

美聯社報導，執法部門23日上午表示，北加州 奇諾市的圖書館發生槍擊案，一名18歲的嫌疑人在槍擊案發生之前，先是巡視了整棟建築，然後回到自己的車裡，取出一把霰彈槍（shotgun），在正門處槍殺了一名男子，並在圖書館內槍殺了另一名男子。

奇諾市警局長奧爾德里奇（Billy Aldridge）表示，案發時有人撥打911報警，稱布特縣圖書館奇諾分館內傳出槍聲和尖叫聲。他說，警員在接到報警後兩分鐘內趕到現場。奧爾德里奇稱讚警員們阻止了更多傷亡，並說：「從接到第一個911報警電話到將嫌犯制伏，總共不到4分鐘。」

聯邦調查局沙加緬度分處負責人帕特爾（Sid Patel）表示，嫌犯在圖書館入口處開槍擊中一名男子的腿部，隨後又朝其頭部開槍，之後進入圖書館內連開數槍，擊中另一名男子的頭部。帕特爾說：「昨天的暴力襲擊令人髮指。聯邦調查局正在全力協助調查。」

當局確認兩名死者分別為46歲的赫爾（Jacob Hull）和74歲的約翰遜（Robert Johnson）。奧爾德里奇表示，一名兒童因輕傷被送往醫院，但姓名沒有公佈。奧爾德里奇在逮捕後的記者會上表示，嫌犯在警員進入圖書館時從後門逃走，但隨後在圖書館後方被增援的執法人員捕獲。

據報導18歲的嫌犯賽爾（Bradley Scott Sayer）對可倫拜校園槍擊案式的暴力非常痴迷。警方在圖書館地板上找到一把霰彈槍，並在嫌犯的車內找到另外兩把槍。警局表示，這些武器登記在嫌犯的家人名下，但未提供其他資訊。

奇諾是一座擁有約10萬人口的城市，也是加州州立大學奇諾分校的所在地。