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奇諾大學城1圖書館爆槍擊 18歲嫌被捕

編譯林思牧／綜合報導
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18歲嫌犯賽爾(Bradley Scott Sayer)。(布特縣警局╱美聯社)
18歲嫌犯賽爾(Bradley Scott Sayer)。(布特縣警局╱美聯社)

位於舊金山東北邊150哩的大學城奇諾（Chino），22日傍晚縣立圖書館發生槍擊案造成兩人死亡，18歲的嫌犯已被逮捕，據稱他痴迷於可倫拜校園槍擊案式的暴力。

美聯社報導，執法部門23日上午表示，北加州奇諾市的圖書館發生槍擊案，一名18歲的嫌疑人在槍擊案發生之前，先是巡視了整棟建築，然後回到自己的車裡，取出一把霰彈槍（shotgun），在正門處槍殺了一名男子，並在圖書館內槍殺了另一名男子。

奇諾市警局長奧爾德里奇（Billy Aldridge）表示，案發時有人撥打911報警，稱布特縣圖書館奇諾分館內傳出槍聲和尖叫聲。他說，警員在接到報警後兩分鐘內趕到現場。奧爾德里奇稱讚警員們阻止了更多傷亡，並說：「從接到第一個911報警電話到將嫌犯制伏，總共不到4分鐘。」

聯邦調查局沙加緬度分處負責人帕特爾（Sid Patel）表示，嫌犯在圖書館入口處開槍擊中一名男子的腿部，隨後又朝其頭部開槍，之後進入圖書館內連開數槍，擊中另一名男子的頭部。帕特爾說：「昨天的暴力襲擊令人髮指。聯邦調查局正在全力協助調查。」

當局確認兩名死者分別為46歲的赫爾（Jacob Hull）和74歲的約翰遜（Robert Johnson）。奧爾德里奇表示，一名兒童因輕傷被送往醫院，但姓名沒有公佈。奧爾德里奇在逮捕後的記者會上表示，嫌犯在警員進入圖書館時從後門逃走，但隨後在圖書館後方被增援的執法人員捕獲。

據報導18歲的嫌犯賽爾（Bradley Scott Sayer）對可倫拜校園槍擊案式的暴力非常痴迷。警方在圖書館地板上找到一把霰彈槍，並在嫌犯的車內找到另外兩把槍。警局表示，這些武器登記在嫌犯的家人名下，但未提供其他資訊。

奇諾是一座擁有約10萬人口的城市，也是加州州立大學奇諾分校的所在地。

精華 FAQ

  • 這起案件造成兩名男子死亡，分別是46歲的赫爾與74歲的約翰遜，另有一名兒童因輕傷送醫，但姓名未公開。警方表示傷者情況相對穩定。

  • 嫌犯先巡視整棟圖書館，再回車內取出霰彈槍，先在入口處射擊一名男子，之後進入館內再開數槍，最後從後門逃跑並在後方遭逮捕。

  • 警方指出，從首通911電話到嫌犯被制伏不到4分鐘，顯示反應迅速；FBI則稱這是令人髮指的暴力襲擊，已全力協助地方單位調查。

加州 槍擊 舊金山

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