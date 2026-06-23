因房產淨值高 老人被詐騙事件頻傳 聖縣辦論壇宣導

針對老年人的詐騙案件日益增多，聖塔克拉拉縣正努力教育居民如何辨識和防範金融詐騙。示意圖。(AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 聖塔克拉拉縣與AARP舉辦防騙論壇，提醒長者警惕冒充銀行、國稅局等詐騙，並透過FAST等機制協助追回損失。

針對老年人的詐騙案件日益增多，聖塔克拉拉縣正努力教育居民如何辨識和防範金融詐騙。

聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，聖縣老齡及成人服務部與樂齡會 (AARP) 日前聯合舉辦了「防騙速遞」論壇。反詐騙專家在會上講解了當前的各種詐騙手段，例如騙子冒充美國國稅局 (IRS) 要求補繳稅款，或冒充銀行索要帳戶號碼和社會安全號碼以解決問題。

檢察官比爾茲利(Jonathan Beardsley)表示，發現針對老年人的詐騙案件相當多。老年人擁有的房產淨值更高，因此更容易成為房地產 詐騙的受害者。認知能力下降的人可能會被騙轉移資產或簽署授權委託書，讓其他人可以存取他們的銀行帳戶。

比爾茲利說，人們應該警惕金融機構主動聯繫他們的行為，並可以撥打信用卡背面的電話號碼尋求協助。他建議家屬之間約定一個暗號，以便在接到異常電話時使用。人們可以隨時拒絕推銷員的來電，或是只拿走他們的名片。他也強調，詐騙行為應該盡快舉報。

他告訴「焦點」：「我們查獲了嫌疑人帳戶中超過50萬美元的資金，凍結了這筆錢，最終將這筆錢作為賠償金返還給了受害者。一旦錢被騙走，就很難追回了。」

比爾茲利表示，房地產詐欺案件由地檢處辦公室負責調查，而老年人金融虐待案件則由金融虐待專家小組(FAST)處理。該小組由成人保護服務機構、公共監護人、地檢處、縣法律顧問和執法部門組成。根據縣府的報告，FAST在2025年為受害者追回了超過6750萬美元的損失。

「FAST小組非常重要，因為即使執法部門和地檢處無法提起訴訟，仍然有其他資源可以幫助降低未來損失的可能性。」

並非只有老年人才會成為金融詐欺的受害者。AARP引述聯邦貿易委員會報告稱，2024年美國人因詐騙和詐欺損失了125億美元。 30多歲的人報告損失了8.1億美元，60多歲的人損失了11.8億美元。據報導，投資詐騙造成的損失高達57億美元。

樂齡會北加州地區主任安吉洛(Dawn Angelo)表示，詐騙會造成經濟和情感上的雙重打擊。

她說：「詐騙造成的個人損失不能僅僅用金錢來衡量。近三分之二的受害者表示，他們的健康或情感受到了嚴重影響。年輕人比老年人更容易遭受詐騙損失。但老年人一旦成為詐騙目標，損失會更大。」

巴洛阿圖警察局前偵探坎恩(Michael Kan)表示，如果人們了解詐騙，就更有可能避免上當。他說，愛情騙子之所以能讓人信服，是因為他們會花時間了解受害者並贏得他們的信任。最終，騙子會以支付醫療費、房租或建議投資為由，請求幫助。

另一種騙局是，騙子在未經授權的情況下從信用卡扣款後，會冒充銀行打電話，建議將資金轉入另一個帳戶。如果祖父母接到電話，說他們的孫輩需要保釋金。坎恩建議打開免提，同時給孩子的父母發短信，或者提供一個假的孫輩姓名，看看對方是否會重複這個名字。