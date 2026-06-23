縣警合約 庫比蒂諾將延至9月底

庫比蒂諾市府決定將與聖克拉拉縣警長辦公室的合約延長至9月30日。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 庫比蒂諾延長與聖縣警局合約至9月底，爭取時間協商執法費用調漲；縣府提案將使年度成本大增，市府憂及財政與服務壓力。

庫比蒂諾市官員正在為日益激烈的執法成本爭議爭取更多時間。

聖荷西 焦點(San Jose Spotlight) 報導，市議會上周二一致投票 決定，將與聖克拉拉縣警局的合約延長至9月30日，以便在獨立審查機構審查縣政府提出的成本增長方案是否符合州法律的同時，繼續進行談判。

這項延期是在聖縣政府官員提議大幅提高庫比蒂諾市合約成本數月後做出的。庫市政府官員表示，縣府這項提議可能會對庫比蒂諾市的經濟健康產生重大影響，促使市府及其周邊社區對某些費用的收取方式提出質疑。

「庫比蒂諾市創造了大量的房產稅收入，但由於陳舊且不公平的分配公式，本市只能保留其中一小部分，在縣內各城市中屬於最低之列，」庫比蒂諾市經理卡普爾（Tina Kapoor）告訴「焦點」。

卡普爾表示，由於庫比蒂諾市與聖縣警局簽訂警務服務合同，而非自行運營警察局，因此選擇十分有限。

「與薩拉度加市不同，庫比蒂諾市短期內沒有能力更換警務服務提供商，」卡普爾說， 「縣政府的態度一直很僵硬，並威脅說，除非我們屈服於他們的條件，否則將停止向本市提供警務服務。」

聖縣行政長威廉斯(James Wiliiams)表示，縣政府仍然致力於與庫比蒂諾等三個城市合作，「以公平且財政可持續的方式，反映服務的真實成本」。

「執法是城市的核心職責，」威廉斯告訴「焦點」，這些合約代表的是一項自願服務，縣警局提供的服務非常出色。但縣政府繼續補貼這些城市的執法成本是違法的。」

庫比蒂諾市與聖縣警局簽訂執法服務合約已有數十年之久。今年早些時候，市政府官員警告稱，縣政府的提案將使年度合約成本從約1900萬美元增加到超過2500萬美元，增幅遠超市領導先前預期的5%至20%。

擬議的增幅引發了關於未來服務削減和可能的新收入來源的討論。 3月份，庫市議會指示市政工作人員就庫比蒂諾市公用事業用戶稅的潛在增長進行民意調查，因為官員們正努力應對長期的預算壓力。

據市政府工作人員稱，庫比蒂諾、薩拉度加和洛斯阿圖山於2025年7月開始向縣政府索取信息，以便準備就新合約進行談判。

聖縣政府最初的提案將使庫比蒂諾市的年度執法成本從約1900萬美元增加到2650萬美元。經過數月的談判，縣府兩次修改了提案，將預計成本降低至約2540萬美元。

市府官員表示，成本的降低反映了談判的進展，但在行政和支援成本方面仍存在重大分歧。