房屋翻修新規7月上路 可替居民省錢

舊金山市政府下個月起，將強制要求大型房屋翻修工程必須全部採用電力家用裝備，達成更加環保的目標。（本報檔案照）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山7月起要求大型翻修改採全電系統，禁用天然氣。

舊金山7月起要求大型翻修改採全電系統，禁用天然氣。 重點二： 新規涵蓋熱水器、暖氣爐等主要設備，目標是減少排放。

新規涵蓋熱水器、暖氣爐等主要設備，目標是減少排放。 重點三：市府估計多數翻修不增成本，部分案例還可因省管線而省錢。

舊金山 市政府下個月起，將強制要求大型房屋翻修工程必須全部採用電力家用裝備，達成更加環保的目標。市民不必緊張，這個規定應該會替居民省錢。

舊金山紀事報報導，舊金山居民若要對房屋進行大規模翻修，很快就會受到一項影響深遠的新環保法規的約束。從7月1日起，大多數申請房屋徹底翻新許可的業主，如果同時更換熱水器、暖氣爐等主要系統，將被要求放棄天然氣 ，改用全電系統。

這意味著房屋的暖氣和冷氣、熱水供應、烹飪和衣物烘乾都必須完全由電力驅動。市政府官員表示，這項法規擴展了舊金山現有的新建建築禁止使用天然氣的規定，將大幅減少溫室氣體排放的一個主要來源，而且通常不會增加翻修成本。根據市政府的估計，有時甚至會降低成本。

要符合「大規模翻修」的定義，工程必須同時更換核心機械系統，並對建築本身進行大量改造，包括以下三個條件中的任何一個：大幅移動、維修或改造三分之二或以上樓層的牆壁或天花板；改造支撐30%或以上樓層或屋頂面積的結構構件；或者對現有建築進行擴建，新建部分的價值達到或超過原建築市場價值的50%。

舊金山環境局估計，新規每年將影響約261棟獨棟住宅和293棟多戶住宅，分別約占全市獨棟住宅總建築面積的0.2%和多戶住宅總建築面積的0.1%。

一旦工作完成、房屋完全通電，房主即可聯繫太平洋瓦斯電力公司（PG&E）拆除天然氣表並切斷天然氣服務。

市府估計，與混合燃料建築相比，對獨棟住宅和小型酒店進行大規模翻新時，如果全部採用電力，可以節省成本。節省的成本主要來自翻新過程中無需設計、購買和安裝新的天然氣管道和基礎設施。獨棟住宅每平方呎可節省約2 美元，而小型飯店每平方呎可節省14.56美元。

舊金山氣候項目經理科默福德（Cyndy Comerford）表示：人們普遍認為電力比天然氣貴得多。我們確實看到電力價格的歷史性上漲，但最近，電力價格實際上卻有所下降。

舊金山市政府氣候項目經理科默福德（Cyndy Comerford）。(Linkedin)