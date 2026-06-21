馬連縣微氣候更勝舊金山 一次健行體驗三個季節

塔瑪佩斯山（Mount Tamalpais）將潮濕的沿海地區與較乾燥的海灣沿岸地區分隔開來。(parks.ca.gov)

AI摘要 文章摘要整理： 馬連縣因塔瑪佩斯山分隔海岸與內陸氣流，形成比舊金山更鮮明的微氣候差異，短短健行即可從濃霧、涼風走到乾熱地帶，宛如一次穿越三個季節。

舊金山 以其微氣候（microclimates）而聞名全國，但灣區 還有另一縣微氣候型態比舊金山更顯著，一趟不長的健行就可體驗到三個不同的季節。

舊金山紀事報報導，這個縣跟舊金山只隔著金門大橋 ，就是在大橋北邊的馬連縣。當狂風肆虐雷耶斯角（Point Reyes），55華氏度的濃霧籠罩繆爾海灘（Muir Beach）時，同在馬連縣的聖拉斐市（San Rafael）卻可能酷熱難耐，氣溫高達華氏90度。這只是一個極端的夏日午後的景象，但從沿海的1號公路到內陸的101號公路，這樣的溫差並不罕見。

馬連縣氣候的多樣性很大程度上歸因於塔瑪佩斯山（Mount Tamalpais，簡稱Mt. Tam）的影響，這座山峰聳立於馬連縣大約地理中心的位置，海拔超過2500呎。

如果沒有塔瑪佩斯山，馬連縣的大部分地區在夏季會更像舊金山–更涼爽、霧更濃、更微風習習。塔瑪佩斯山的作用類似於舊金山的雙峰（Twin Peaks），但規模卻是雙峰的三倍。它將潮濕的沿海地區與較乾燥的海灣沿岸地區分隔開來。

氣候之間並沒有明顯的界限，但沿著穿過塔瑪佩斯山州立公園（Mount Tamalpais State Park）的全景公路，霧氣和陽光之間的較量在較小範圍內展開。

潘托爾站 (Pantoll Station) 的氣溫可能比布特傑克露營地 (Bootjack Campground) 高出 10 度，儘管兩地僅相距一哩。州立公園講解員科利爾 (Hillary Colyer) 經常在向東徒步行進時感受到這種差異，因為那裡遠離了霧氣瀰漫的沿海地區。「感覺就像跨越了一條無形的界線，」科利爾說。

當霧氣散去時，紅杉樹可以作為判斷海洋層通常位置的線索。紅杉樹在塔瑪佩斯山西坡海拔 1500 呎及以下的區域生長茂盛，包括繆爾森林 (Muir Woods)。海拔高於此，潘托爾站以東的氣候則乾燥溫暖得多，植被也更矮小、較易燃。「一次健行就能體驗到三個季節，」科利爾說。