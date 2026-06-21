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受害者死前曾發傷重照片求救…聖荷西華裔男涉殺妻被捕

編譯組／綜合報導
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現年55歲、聖荷西居民Shede Mao，涉嫌於6月15日在Snell大道的一處...
現年55歲、聖荷西居民Shede Mao，涉嫌於6月15日在Snell大道的一處住宅內殺害其妻子，被控謀殺罪。（聖荷西警局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南聖荷西一名55歲華裔男子涉以砍刀與啞鈴殺妻，受害者死前傳血跡照片求救，警方據此逮捕並控以謀殺與家暴罪。

信使報（Mercury News）報導，一名男子周一（15日）凌晨在南聖荷西住宅內殺害妻子，被控家庭暴力和謀殺罪。據悉，正是這名受害者臨死前發送了一張自己生命最後時刻的照片，向朋友求救、才促使該男子自首並被捕。

根據刑事起訴書和警方文件，55歲的Shede Mao被指控使用砍刀和啞鈴砍殺並擊打49歲的受害者。調查還根據受害者成年兒子向偵探提供的陳述顯示，Mao此前曾多次對妻子實施暴力虐待，但均未報案。

Mao因一項謀殺指控被羈押在聖塔克拉拉縣主監獄（Santa Clara County Main Jail），不得保釋。他於周三出庭接受提審，並被勒令於7月30日再次出庭。

聖荷西警方稱，周一凌晨12點45分左右，受害人給一位女性朋友打了電話並發送了簡訊，其中包括一張她躺在地面上的照片，臉部、嘴和鼻子都在流血，衣服和牆壁上濺滿了血跡，以及Snell大道附近的一個位置標記。這促使該朋友分別給受害人和Mao打電話，Mao接了電話並要求該朋友撥打911報案。

這位朋友向警方表示，她在電話中能聽到受害者用微弱的聲音求救並請求喝點水。在同一通電話中，Mao否認了受害者稱其為「丈夫」的說法。隨後，這位朋友將照片、 簡訊轉發給受害者的兒子，請他協助尋找母親。受害者的兒子便指引他們前往這對夫婦的住所。

警方趕到現場時，看到滿身是血的Mao正從側門走出來，雙手高舉過頭，握著手機。他隨即被拘留；警員進入屋內，發現受害者躺在雙層床旁的地上，沒有反應，頭部有明顯傷痕，右手有割傷，左手有一根手指被切斷。她當場被宣布死亡。

偵探們稱，在襲擊過程中，Mao拍攝了兩張照片和兩段視頻，記錄了重傷的受害者，這些證據均將他與受害者死亡的時間和地點聯繫起來。

調查還援引了受害者兒子的證詞，他告訴偵探，母親十年前在中國與Mao結婚；去年10月，Mao移民至羅斯維爾（Roseville）與她同住；隨後，Mao於今年2月獨自搬到聖荷西。去年12月Mao曾掐住他母親的脖子、襲擊，但當時並未向警方報案；此外，他在童年時曾目睹Mao用剪刀威脅母親。

據該兒子向偵探透露，今年早些時候，他母親曾告訴Mao，她打算與他離婚。Mao的室友向警方表示，上周日（14日），在那個決定性的911報警電話前約六小時，他曾在不同地點多次目睹兩人激烈爭吵。

精華 FAQ

  • 嫌犯Shede Mao被控一項謀殺罪與家庭暴力相關指控，且目前羈押於聖塔克拉拉縣主監獄，不得保釋，並已於提審後排定再次出庭。

  • 她在凌晨致電女性友人並傳送簡訊，內容包含自己躺在地上、滿臉流血的照片與定位。友人隨即聯繫警方，成為破案與救援的重要線索。

  • 警方除在現場發現滿身是血的Mao外，還指出他在襲擊過程中拍下兩張照片與兩段影片，足以將他與受害者死亡時間及地點直接連結。

華裔 聖荷西

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