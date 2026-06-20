質子治療重返灣區 史丹福大學為7歲癌症病童治療

專家表示，史丹福大學醫學院新引進的質子治療設備，也代表技術突破。(取自史丹福大學醫學院官網)

AI摘要 文章摘要整理： 史丹福大學導入新型質子治療設備，讓灣區三十多年來首度恢復此療法，並為七歲罹患腦幹罕見腫瘤的男童提供精準治療。

史丹福大學 首位接受質子治療(proton therapy )的患者，年僅7歲，此例展現這項治療的重要性。質子治療自1990年代以來，首次重返灣區 。

「聖荷西信使報」報導，7歲的托雷(Stephen De La Torre)近日在史丹福大學醫學中心癌症 中心，坐上一台首創的治療設備座椅，接受治療。成為自1990年代以來，灣區首位接受質子治療的患者。

托雷被診斷患有一種罕見癌症，附著在他腦幹上的罕見腫瘤。這個男孩準備接受質子治療。一束帶電粒子穿過皮膚，將殺死癌細胞的輻射精準地輸送到腫瘤部位。為了確保治療有效，托雷必須保持靜止。當他的家人和醫生離開房間時，機器緩緩降下，一個環罩住他的身體。在他身後，隱藏著全世界最小的質子粒子加速器。

專家表示，質子治療是一種精準的治療手段，它能在縮小腫瘤的同時，透過保護健康組織免受有害輻射，最大限度地減少副作用。對於對放射線敏感的兒童、以及腫瘤位於難以觸及部位的患者來說，質子治療特別有效。

大多數癌症患者接受X光放射線照射。雖然X光線有效，但它會穿過身體，從另一側射出，從而損傷健康的組織和器官。而質子治療則不同，放射線只會作用於腫瘤。

這種放射治療方法已使用數十年，目前在美國約有50家醫療中心和醫院提供。但長期以來，若醫生建議接受質子治療，灣區患者就必須遠至其他地點。

專家表示，史大新引進的質子治療設備，也代表技術突破。史大醫學院放射腫瘤學家Billy Loo表示，創新已將質子系統的體積，從三層樓大小縮小至一間房間體積，可稱其「改變遊戲規則」(game-changer)。

史大及開發該設備的麻州醫療技術公司Mevion Medical Systems發言人表示，在其他地方，類似項目耗資3300萬美元，大約是其他一些大型質子系統成本的十分之一。

Mevion執行長Tina Yu表示，美國食品暨藥物管理局(FDA)已批准該設備於2025年在臨床環境使用，測試結果也證實作為癌症治療手段的有效性。她表示，在史大的患者身上使用該設備，將是首次真正意義上的應用。

質子治療是無痛的。儘管如此，他的母親說，六月初第一次治療，男孩仍感到不安。

技術人員使用特製的面罩固定男孩的頭部，以便放射線照射。在隔壁房間的監視器前，醫療團隊根據男孩大腦的先進CT掃描影像調整他的位置。這台六呎寬的粒子加速器，將質子以接近光速的速度沿著圓形路徑加速。質子束從噴嘴射出，射入他腦中的腫瘤。治療目標是破壞構成托雷腫瘤癌細胞中的DNA。

參與托雷治療的史大放射腫瘤學家希尼克(Susan Hiniker)表示，限制不必要的放射治療非常重要。特別是正在生長發育、腫瘤位於特定部位或之前接受過放射治療的患者。

托雷先前已完成為期四周的常規X光放射線治療。本月新的質子治療設備投入使用後，團隊將其納入托雷的治療計畫。

對史大腫瘤學家來說，這首次治療標誌他們多年來努力、將質子療法納入醫院癌症治療體系的最終成果。

新型Mevion系統可安裝在灣區乃至全美常見的傳統X光放射線設備治療室。傳統放射治療可能導致頭部或頸部腫瘤患者出現頭痛、疲勞及噁心等症狀。托雷的母親表示，托雷進行質子治療的副作用非常少。