舊金山知名影界夫婦死於公路上車內 警：疑與健康有關

朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山影界悼念朱迪與懷利謝爾頓夫婦，他們在加州瑞定附近公路旁車內被發現死亡，警方初判與健康因素有關，確切死因仍待調查。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山電影界正在悼念朱迪•謝爾頓（Judy Wyler Sheldon）及其丈夫懷利•爾頓（Wylie Sheldon）。這對長期支持藝術事業的贊助人於周一（15日）晚間在沙斯達縣瑞定（Redding）附近一輛引擎仍在運轉的SUV內被發現身亡。加州 公路巡警（CHP）將此事件描述為一起顯然「與健康狀況有關」的事件。

現年84歲的朱迪是奧斯卡 獲獎導演威廉懷勒（William Wyler）的女兒，長期擔任舊金山無聲電影節的負責人。周二（16日），人們追憶她和86歲的懷利，稱這對夫婦是慷慨好客的主人，其位於舊金山的家曾是來訪檔案管理員、音樂家和影迷的聚會場所。

據CHP稱，15日下午5時46分左右，謝爾頓夫婦被發現身處一輛2022款Jeep Compass內，該車停在5號州際公路北行方向、Fawndale路以北的路肩上。該機構表示，朱迪是駕駛員，懷利是乘客。

該機構稱，當一名CHP警員停車檢查時，車輛引擎仍在運轉，但車內兩人均無反應。隨後另一名CHP警員趕到現場，兩名警員與醫護人員共同實施了急救。兩人被宣布當場死亡，事件似乎與健康問題有關。具體情況及死因仍在調查中。

據氣象數據顯示，當天瑞定市處於國家氣象局發布的極端高溫預警之中，該地區氣溫達到約109華氏度。CHP尚未說明高溫是否是導致兩人死亡的因素之一。

這一噩耗在舊金山藝術界引起了強烈反響。朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。

她原名朱迪思•懷勒（Judith Wyler），出生於洛杉磯，作為導演懷勒和女演員塔利切特（Margaret Tallichet）的女兒，她在20世紀50年代曾出演過多部影視作品，此後便長期致力於無聲電影的保護工作。

她父親威廉懷勒是好萊塢最負盛名的導演之一，他的作品包括「羅馬假期」（Roman Holiday）、「我們生命中最美好的歲月」（The Best Years of Our Lives）、和「呼嘯山莊」（Wuthering Heights）等。他曾三度榮獲奧斯卡最佳導演獎。