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舊金山知名影界夫婦死於公路上車內 警：疑與健康有關

編譯組／綜合報導
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朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚...
朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。（取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山影界悼念朱迪與懷利謝爾頓夫婦，他們在加州瑞定附近公路旁車內被發現死亡，警方初判與健康因素有關，確切死因仍待調查。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山電影界正在悼念朱迪•謝爾頓（Judy Wyler Sheldon）及其丈夫懷利•爾頓（Wylie Sheldon）。這對長期支持藝術事業的贊助人於周一（15日）晚間在沙斯達縣瑞定（Redding）附近一輛引擎仍在運轉的SUV內被發現身亡。加州公路巡警（CHP）將此事件描述為一起顯然「與健康狀況有關」的事件。

現年84歲的朱迪是奧斯卡獲獎導演威廉懷勒（William Wyler）的女兒，長期擔任舊金山無聲電影節的負責人。周二（16日），人們追憶她和86歲的懷利，稱這對夫婦是慷慨好客的主人，其位於舊金山的家曾是來訪檔案管理員、音樂家和影迷的聚會場所。

據CHP稱，15日下午5時46分左右，謝爾頓夫婦被發現身處一輛2022款Jeep Compass內，該車停在5號州際公路北行方向、Fawndale路以北的路肩上。該機構表示，朱迪是駕駛員，懷利是乘客。

該機構稱，當一名CHP警員停車檢查時，車輛引擎仍在運轉，但車內兩人均無反應。隨後另一名CHP警員趕到現場，兩名警員與醫護人員共同實施了急救。兩人被宣布當場死亡，事件似乎與健康問題有關。具體情況及死因仍在調查中。

據氣象數據顯示，當天瑞定市處於國家氣象局發布的極端高溫預警之中，該地區氣溫達到約109華氏度。CHP尚未說明高溫是否是導致兩人死亡的因素之一。

這一噩耗在舊金山藝術界引起了強烈反響。朱迪不僅因其好萊塢世家背景而聞名，更因數十年來致力於支持無聲電影保護工作而廣受讚譽。

她原名朱迪思•懷勒（Judith Wyler），出生於洛杉磯，作為導演懷勒和女演員塔利切特（Margaret Tallichet）的女兒，她在20世紀50年代曾出演過多部影視作品，此後便長期致力於無聲電影的保護工作。

她父親威廉懷勒是好萊塢最負盛名的導演之一，他的作品包括「羅馬假期」（Roman Holiday）、「我們生命中最美好的歲月」（The Best Years of Our Lives）、和「呼嘯山莊」（Wuthering Heights）等。他曾三度榮獲奧斯卡最佳導演獎。

精華 FAQ

  • 他們被發現於加州沙斯達縣瑞定附近、5號州際公路北行方向的路肩上，當時兩人同在一輛仍在運轉引擎的2022款Jeep Compass內。

  • 加州公路巡警表示，事件看起來屬於與健康狀況有關的情形，現場已由警員與醫護人員施救，但兩人仍被宣布當場死亡，詳細原因仍在調查。

  • 朱迪是奧斯卡導演威廉懷勒之女，曾於1950年代演出影視作品，之後長年投入無聲電影保存與推廣，並主持舊金山無聲電影節，深受影界敬重。

舊金山 加州 奧斯卡

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