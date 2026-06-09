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Outside Lands辦婚禮 仍須購買門票

編譯組／綜合報導
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想在全美規模最大、最棒的音樂節之一舉辦婚禮，那麼可以在2026年舊金山Outsi...
想在全美規模最大、最棒的音樂節之一舉辦婚禮，那麼可以在2026年舊金山Outside Lands音樂節上與愛人結為連理。( Outside Lands音樂節官網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026年Outside Lands將推出婚禮與重溫誓言服務。
  • 重點二：儀式在金門公園三天舉行，可選Lands End或The Mission
  • 重點三：婚禮屬加購體驗，仍需另買音樂節門票才能參加。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，若想在全美規模最大、最棒的音樂節之一舉辦婚禮，那麼可以在2026年舊金山Outside Lands音樂節上與愛人結為連理。現在先預定，然後在Outside Lands市政廳（City Hall）許下誓言。這場婚禮及重溫誓言（vow-renewal）的特別體驗將於音樂節期間，8月7日至9日在金門公園（Golden Gate Park）內持續三天舉行。

「作為一項充滿真摯情感且具有法律效力的儀式，市政廳邀請訂婚情侶及重溫誓言的夫婦，在兩個各具特色的音樂節場地中任選其一來慶祝他們的愛情：標誌性的Lands End舞台（Charli XCX等頂級藝人將在周末在此演出），或是位於Hellman Hollow的全新改造儀式空間『The Mission』，」Outside Lands新聞稿稱，「『Outside Lands市政廳』將此類儀式的深情厚意與音樂節的蓬勃活力相融合，將公園打造成不僅屬於音樂，更屬於人生最重要里程碑的場所。」

繼2024年音樂節首秀後，Outside Lands婚禮儀式將再度回歸。「該活動面向訂婚情侶及希望重溫誓言的伴侶（僅限合法婚姻），歡迎各種形式的愛情故事，套餐名額有限，」新聞稿寫道。

當然這並非免費服務，以下為具體費用。

在米慎（Mission）市政廳舉辦婚禮的費用為449美元，這似乎非常合理且經濟實惠。但在Lands End舉辦婚禮則要貴得多得多，每場婚禮需1萬5749美元。但請注意，這些婚禮被視為「附加」體驗，因此你和你的愛人仍須購買音樂節門票才能參加Outside Lands。

以下是婚禮套餐的具體內容：

Lands End市政廳婚禮包含：在Lands End舞台舉行的Outside Lands市政廳婚禮儀式，婚禮主持，儀式攝影師，在Lands End舞台音控台區域舉行第一支舞。儀式結束後，在Lands End音控台區域立即舉行兩小時的婚宴，最多可容納二十位賓客（免費提供酒精及非酒精飲料），「新婚快樂」高爾夫球車巡遊，由Flower Lands提供的胸花、捧花或花冠（共兩件），主舞台屏幕上的婚禮公告，婚禮紙杯蛋糕（20人份），香檳祝酒（共四瓶），紀念證書，小型音樂節儲物櫃（僅限預訂當日使用），市政廳禮賓服務，文件辦理協助（結婚證），可選購買音樂節當日門票（限市政廳預訂日）。

確切的儀式和婚宴時間將視活動安排而定。儀式將在您預訂日的下午2時至4時之間舉行，婚宴將緊隨其後開始。

何不嘗試在舊金山「Outside Lands」音樂節舉辦一個標新立異的婚禮。（取...
何不嘗試在舊金山「Outside Lands」音樂節舉辦一個標新立異的婚禮。（取自Pexels）

精華 FAQ

  • 婚禮與重溫誓言活動將在2026年8月7日至9日舉行，地點位於舊金山金門公園內，並於音樂節期間同步進行，方便賓客在演出與儀式間安排時間。

  • 新人可選擇在標誌性的Lands End舞台，或Hellman Hollow新改造的The Mission儀式空間舉行婚禮；活動也開放合法夫妻重溫誓言，名額有限。

  • The Mission市政廳婚禮費用為449美元，Lands End則高達1萬5749美元；但兩者都屬附加體驗，新人仍必須另外購買Outside Lands音樂節門票。

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