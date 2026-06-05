迷幻藥加速合法化 專家憂兒少安全
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由全美執法人員、醫師及受害者家屬組成的全國聯盟（National Coalition）4日上午舉行全國線上記者會，公開反對美國總統川普日前簽署、旨在加速推動迷幻藥（Psychedelics）醫療合法化的行政命令。與會者警告，在安全性與長期影響仍存在大量未解問題的情況下，倉促推進迷幻藥政策，恐對公共安全、青少年健康及執法系統帶來深遠風險。
記者會聚集來自全美各地的執法與醫療專家，包括全國地檢長協會（NDAA）董事會主席、全國緝毒官員聯盟（NNOAC）、前美國司法部長米西(Ed Meese)，以及來自科羅拉多州急診室醫師等代表發言。
前執法人員加斯蒂斯(Joel Justice) 在會中表示，退伍軍人確實需要更有效的心理治療方式，但任何新療法都應建立在充分且嚴謹的科學證據之上。他指出，目前支持迷幻藥廣泛醫療使用的倡議者，仍未能提供足夠證據證明其長期安全性與有效性。
「我們應該持續研究有潛力的療法，但不能跑在科學之前。」加斯蒂斯說，「當公共衛生、公共安全以及下一代的福祉受到影響時，謹慎不是阻礙，而是負責任的公共政策。」
與會人士引用美國藥物濫用與心理健康服務管理局數據指出，2020年全美18至25歲年輕族群因迷幻藥濫用而進入急診室的案例超過6000起。他們質疑，在相關風險仍未完全釐清前，政府是否應加速放寬相關限制。
會中也提及，全國緝毒官員聯盟（NNOAC）近日已發表公開聲明，警告聯邦政府若過早推動迷幻藥正常化，可能導致執法、培訓及公共安全系統承受額外壓力。
來自科羅拉多州的急診室醫師Dr. Randall則以第一線醫療經驗提出警告。她分享，科州在推動裸蓋菇素（Psilocybin）合法化後，曾有患者服用後出現嚴重精神狀況，被警方與急救人員送往急診室治療，甚至在社群媒體直播中出現自殺傾向行為。
醫師李伊雲（Dr. Evelyn Li）則特別談到LSD等迷幻藥可能帶來的長期神經與精神健康風險。她指出，部分患者在使用後數月甚至數年仍可能出現幻覺或感知異常現象，影響日常生活判斷能力。
李伊雲表示，在急診室工作期間，她曾多次接觸因迷幻藥引發焦慮、衝動行為、攻擊性反應甚至重大交通事故的患者案例。她認為，相關藥物對青少年及年輕族群尤其具有潛在風險。
與會專家也對兒童誤食問題表達憂慮。部分迷幻藥產品目前被製成糖果或零食外觀，容易吸引兒童誤食。發言者指出，科羅拉多州在大麻合法化後，兒童誤食大麻食品而通報毒物控制中心的案件曾大幅增加，擔心類似情況可能在迷幻藥產品上重演。
主辦單位最後呼籲聯邦政府在推動相關政策前，應優先完成更大規模的臨床研究與安全評估，並廣泛聽取醫學界、執法部門及受害者家庭意見，以避免重蹈過去藥物政策的覆轍。
與會的執法、醫療與受害者家屬認為，現階段迷幻藥的長期安全性、療效與社會影響仍缺乏足夠研究，不應在證據未充分前倉促放寬限制。 專家特別點名青少年與年輕族群，因其較可能出現濫用、焦慮、衝動與交通事故；另也擔心兒童誤食做成糖果或零食外觀的產品而受害。 文中引用2020年18至25歲迷幻藥濫用急診案例逾6000起，並提及科州合法化後曾有患者出現嚴重精神狀況與自殺傾向，顯示實際風險不容忽視。
精華 FAQ
與會的執法、醫療與受害者家屬認為，現階段迷幻藥的長期安全性、療效與社會影響仍缺乏足夠研究，不應在證據未充分前倉促放寬限制。
專家特別點名青少年與年輕族群，因其較可能出現濫用、焦慮、衝動與交通事故；另也擔心兒童誤食做成糖果或零食外觀的產品而受害。
文中引用2020年18至25歲迷幻藥濫用急診案例逾6000起，並提及科州合法化後曾有患者出現嚴重精神狀況與自殺傾向，顯示實際風險不容忽視。
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