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大洋灘資深衝浪客猝逝 社區募款助遺孀

舊金山訊
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布里茨長年居住在日落區，是當地衝浪圈廣為人知的人物。（取自GoFundMe頁面）
布里茨長年居住在日落區，是當地衝浪圈廣為人知的人物。（取自GoFundMe頁面）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山大洋灘資深衝浪客布里茨意外失去意識後送醫不治。
  • 重點二：事發時遇上罕見春末大浪，海況惡劣且風險極高。
  • 重點三：社區發起GoFundMe募款，協助遺孀支付喪葬與生活費。

舊金山大洋灘（Ocean Beach）上周發生衝浪意外，一名深受社區喜愛的資深衝浪客在海中失去意識，送醫後不治身亡，家屬及友人確認，死者為55歲的布里茨（Sandro Ricardo Britz）。

根據衝浪雜誌Surfer Magazine報導，事發當天適逢罕見的春末大浪，原本就以強勁海流和惡劣浪況聞名的大洋灘，出現超過兩倍人高的大浪，即使是經驗豐富的衝浪客，也可能面臨極高風險。

布里茨長年居住在日落區（Sunset District），是當地衝浪圈廣為人知的人物。募款網站GoFundMe頁面形容，他深受朋友、鄰居及衝浪社群愛戴。

他的摯友索布拉爾（B Sobral）表示，如果在大洋灘上與任何人交談，幾乎都會有人認識布里茨。他說，布里茨熱愛大洋灘，也熱愛在海中生活，「海洋就是我們的歸屬。」

事故發生於5月28日下午。當時不少衝浪客正在海面追逐強勁浪頭，期間有人發現布里茨在浪區外側揮舞雙手發出求救訊號。

舊金山市第四區市議員王兆倫（Alan Wong）表示，一名當時正在附近衝浪的國家公園管理局（National Park Service）休班救生員，以及三名執勤中的海洋救援救生員立即趕往現場施救。救援人員找到布里茨時，他已失去意識且沒有呼吸。

索布拉爾當時也在附近海域衝浪。他表示，多名衝浪客合力將布里茨帶回岸邊，急救人員隨後將他送往醫院搶救，但最終仍宣告不治。官方至今尚未公布確切死因。

索布拉爾透露，根據布里茨妻子獲知的初步檢驗結果，布里茨並非溺水身亡。他表示，妻子被告知肺部沒有發現積水，因此懷疑布里茨可能是在海中突發中風而失去意識。不過，相關說法尚待官方確認。

GoFundMe募款頁面指出，布里茨與妻子米雪兒（Michele Britz）14年前在巴西相識相戀，之後共同建立家庭，並飼養三隻愛犬。頁面形容，布里茨是妻子生命中的摯愛、精神支柱與人生方向。

截至4日下午，募款活動已籌得超過1萬4000美元，將用於喪葬費用及協助其遺孀度過艱難時期。

不少友人表示，布里茨將海洋視為第二個家，也把衝浪視為人生重要部分。他的離世不僅讓家人悲痛，也令整個大洋灘衝浪社群深感惋惜。

布里茨長年居住在日落區（Sunset District），是當地衝浪圈廣為人知的...
布里茨長年居住在日落區（Sunset District），是當地衝浪圈廣為人知的人物。募款網站GoFundMe頁面形容，他深受朋友、鄰居及衝浪社群愛戴。（取自GoFundMe頁面）

精華 FAQ

  • 死者是55歲的布里茨（Sandro Ricardo Britz），他長年住在日落區，是大洋灘衝浪圈熟識的人物，深受朋友、鄰居與社群喜愛。

  • 事發當天正逢罕見春末大浪，大洋灘出現超過兩倍人高的浪頭，加上強勁海流與惡劣浪況，即使經驗豐富的衝浪客也可能面臨極高風險。

  • 友人發起GoFundMe募款，至4日下午已籌得逾1萬4000美元，款項將用於喪葬費用，並幫助他的遺孀米雪兒度過失去摯愛的艱難時期。

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